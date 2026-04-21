  • BIST 12433.5
  • Altın 6901.71
  • Dolar 44.8866
  • Euro 52.881
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Uluçay: Su kesintisine karşı önlemler alındı

» »
Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, kentte son günlerde yaşanan su kesintilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
KKTC Su İşleri Dairesi’nden alınan bilgiye göre, 20 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında su kesintisi yaşanmasının öngörüldüğünü belirten Uluçay, bu sürenin kısaltılması ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için ilgili kurumlarla temasların sürdürüldüğünü ifade etti.

Gazimağusa’nın günlük su ihtiyacının bu mevsimde yaklaşık 15.000 ton olduğunu, yaz aylarında ise bu ihtiyacın 18.000 tona kadar yükseldiğini kaydeden Uluçay, belediye bünyesinde bulunan 6 ile 22 ton kapasiteli 5 tanker ile başta hastaneler ve okullar olmak üzere öncelikli ihtiyaç noktalarına destek sağlandığını belirtti.

Yaşanan sorunların tekrar etmemesi adına kalıcı adımların atıldığını vurgulayan Uluçay, KKTC Devlet Su İşleri Dairesi ile iş birliği içinde Gazimağusa’ya 10.000 metreküplük yeni bir su deposu yapılması için projenin hazır olduğunu açıkladı.

Uluçay ayrıca, atıl durumda bulunan eski Deniz Suyu Arıtma Tesisi alanında yeni bir arıtma tesisi kurulmasına yönelik ihale hazırlıklarının sürdüğünü, ana hat arızalarının şehri doğrudan etkilememesi için Ercan kavşağından Gazimağusa’ya alternatif bir su hattı talep edildiğini ve projenin değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.

Başkan Uluçay sürecin yakından takip edildiğini ve yaşanacak gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti