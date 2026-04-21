  • BIST 12433.5
  • Altın 6901.71
  • Dolar 44.8866
  • Euro 52.881
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Rum mallarıyla ilgili davada emlakçı Denys Pohodin 18 suçu kabul etti

» »
KKTC’deki eski Rum mallarıyla ilgili geçen yıl Güney Kıbrıs’ta tutuklanan 41 yaşındaki Ukraynalı Denys Pohodin’in davasının görülmeye devam ettiği belirtildi.
Politis gazetesi Ukraynalı Denys Pohodin’in, dün Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında, kendisine yöneltilen 36 suçtan 18’ini kabul ettiğini yazdı.

Pohodin hakkındaki geriye kalan suçlamaların ise -beklenmedik bir şey olmaması durumunda-düşmesinin beklendiğini ve ardından ise cezanın uygulamasına geçileceğini yazan gazete Pohodin’in kabul ettiği suçların ise “Kıbrıslı Rumlara ait taşınmaz malların, mal sahiplerinin rızası olmaksızın, reklamını yapmak ve satmak” ile ilgili olduğunu belirtti.

Habere göre Rum Ağır Ceza Mahkemesi bir sonraki dava gününü 11 Mayıs olarak belirledi.

Pohodin’in geçen yıl mart ayında, Larnaka Havalimanı’nda tutuklandığını anımsatan gazete, Pohodin’in ayrıca KKTC’deki eski Rum mallarıyla ilgili olarak son yıllarda yargılanan dördüncü kişi olduğunu da yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti