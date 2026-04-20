Yatak odası olarak kullanılan konteyner içinde yangın çıktı  

Akdoğan- Vadili ana yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde bu sabah saat 04.40’da, yatak odası olarak kullanılan konteynerde, elektrikli soba prizinin aşırı ısınması sonucu yangın çıktı, dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, konteynerde bulunan bir yatak, bir soba, üç alüminyum kapı, bir alüminyum pencere, muhtelif mutfak eşyaları ile elektrik tesisatı yanarak zarar gördü. Dumandan etkilenen bir kişi ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisi ardından taburcu oldu.