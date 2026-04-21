  • BIST 12433.5
  • Altın 6901.71
  • Dolar 44.8866
  • Euro 52.881
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA

Erhürman: Seçimden önce ne söylediysek, aynı çizgide devam ediyoruz

» »
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir yanıt verdi.
Erhürman: Seçimden önce ne söylediysek, aynı çizgide devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Antalya Diplomasi Forumu sonrasında yurttaşlarımızdan tebrikler, öneriler, eleştiriler geldi. Forum kapsamında yapılan görüşmeler ile ilgili daha ayrıntılı bir değerlendirme yapacağım elbette. Şimdilik, yalnızca bir girizgah…

Cumhurbaşkanı olarak yurttaşlarımızın, herhangi bir baskı ve endişe hissetmeksizin Cumhurbaşkanlığı makamına yalnızca tebriklerini değil, eleştirilerini de özgürce iletmeleri benim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı.

Üslup? Her yurttaş kendi üslubunu dilediği gibi belirler. Üslubun değerlendirilmesi benim işim değil. O, hedef kirlenin yapacağı bir iş. Benim görevim, üslup ne olursa olsun içeriği değerlendirmeye, beklentiyi, onun toplumsal tabanını, sosyolojik ve sosyo-kültürel arka planını anlamaya çalışmak.

Seçimden önce ne söylediysek, aynı çizgide devam ediyoruz. Çözüm irademiz de, aşamalı yaklaşımımız da, metodolojimiz de herkes tarafından anlaşılıyor. Kabul noktasında kimsenin adına konuşmaya yetkili değilim elbette.

Yine seçimden önce hep söylediğim gibi, sabır, soğukkanlılık, ciddiyet ve kararlılık… Bu ilkelerin bizi altı ay kadar önce başladığımız noktadan çok daha ileri bir noktaya taşıdığını görüyor ve biliyorum.

Daha da hızlanarak devam ediyoruz. Hep birlikte…”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel: “Düzenleme yeniden komiteye çekilecek, uzlaşıyla Genel Kurul’a taşınacak”20 Nisan 2026 Pazartesi 14:00
  • Polis Mensupları Derneği’nden Onkoloji Hastalarına Anlamlı Destek20 Nisan 2026 Pazartesi 13:56
  • Pazar öğle saatlerinde yağmur bekleniyor20 Nisan 2026 Pazartesi 13:55
  • Hayat pahalılığı düzenlemesinin komiteye geri çekilmesi kararı20 Nisan 2026 Pazartesi 13:52
  • Erhürman, Rauf Raif Denktaş Vakfı yönetimini kabul etti20 Nisan 2026 Pazartesi 13:51
  • Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme: İfadede Satış İtirafı20 Nisan 2026 Pazartesi 13:13
  • Kadına şiddet ve uyuşturucu suçlarından tutuklanan iki zanlıya 4 gün ek tutukluluk20 Nisan 2026 Pazartesi 13:12
  • İtiraf etti... Lefkoşa'da mide bulandıran olay20 Nisan 2026 Pazartesi 12:54
  • Trafo Bakımı Nedeniyle Yarın Elektrik Kesintileri Uygulanacak20 Nisan 2026 Pazartesi 12:48
  • Minik Cumhurbaşkanından Büyük Reform Önerisi: Harcamalar Anlık İzlenecek20 Nisan 2026 Pazartesi 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti