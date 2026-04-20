  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Kadına şiddet ve uyuşturucu suçlarından tutuklanan iki zanlıya 4 gün ek tutukluluk

» »
Gönyeli’de kadına şiddet ve uyuşturucu tasarrufu suçlamasıyla tutuklanan B. R ile U.Ö mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıların soruşturma kapsamında 4 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.
Gönyeli’de meydana gelen uyuşturucu tasarrufu ve kadına şiddet suçlarından itham edilerek tutuklanan B.R ile U.Ö mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı. Polis, 15 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Gönyeli'de İlgili Sokak adresinde B.R'nin eşi ile aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma esnasında ikametgahın yatak odası içerisinde darp ettiğini söyledi.

Polis, şikayetin 16 Nisan 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün saat 23.45 raddelerinde Gönyeli'de 101 plakalı aracı kullanmakta olduğu esnada tespit edilerek aleyhinde bulunan derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, araçta yolcu olarak bulunan U.Ö ile B.R'nin huzurunda gerçekleştirilen arama neticesinde bir tanesi ucu yanık 2 adet elle sarılmış içerisinde Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, 17 Nisan’da B.R'nin ikametgahında gerçekleştirilen arama neticesinde ikametgahın yatak odasında ütü masası üzerinde ilaç kutusu içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde sarımında kullanıldığına inanılan RAW marka sigara sarma kâğıdı bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı U.Ö’nün suçunu kabul eder nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlıların uyuşturucu maddeleri kimden temin ettiği ile ilgili araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, ele geçirilen ve analize gönderilen maddelerle ilgili raporun da beklendiğini belirterek, 4 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadına şiddet ve uyuşturucu suçlarından tutuklanan iki zanlıya 4 gün ek tutukluluk20 Nisan 2026 Pazartesi 13:12
  • İtiraf etti... Lefkoşa'da mide bulandıran olay20 Nisan 2026 Pazartesi 12:54
  • Trafo Bakımı Nedeniyle Yarın Elektrik Kesintileri Uygulanacak20 Nisan 2026 Pazartesi 12:48
  • Minik Cumhurbaşkanından Büyük Reform Önerisi: Harcamalar Anlık İzlenecek20 Nisan 2026 Pazartesi 12:42
  • Bıçaklı: Grup toplantısından çıkacak kararı bekleyeceğiz20 Nisan 2026 Pazartesi 11:35
  • “KKTC siyaseti için bir uyanış çağrısı yapıyoruz”20 Nisan 2026 Pazartesi 10:59
  • Bir haftada 10 yangın20 Nisan 2026 Pazartesi 10:45
  • Üstel: Grup toplantısından çıkacak karar neyse onu uygulayacağız20 Nisan 2026 Pazartesi 10:19
  • Lefkara'daki yüzlerce bina 'harap ve tehlikeli' durumda20 Nisan 2026 Pazartesi 09:37
  • Makina Mühendisleri Odası’ndan KIB-TEK’e Teknik Uyarı: Motorlar Değiştirilmeli20 Nisan 2026 Pazartesi 09:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti