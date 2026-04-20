Kadına şiddet ve uyuşturucu suçlarından tutuklanan iki zanlıya 4 gün ek tutukluluk

Gönyeli’de kadına şiddet ve uyuşturucu tasarrufu suçlamasıyla tutuklanan B. R ile U.Ö mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıların soruşturma kapsamında 4 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Gönyeli’de meydana gelen uyuşturucu tasarrufu ve kadına şiddet suçlarından itham edilerek tutuklanan B.R ile U.Ö mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı. Polis, 15 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Gönyeli'de İlgili Sokak adresinde B.R'nin eşi ile aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma esnasında ikametgahın yatak odası içerisinde darp ettiğini söyledi.

Polis, şikayetin 16 Nisan 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün saat 23.45 raddelerinde Gönyeli'de 101 plakalı aracı kullanmakta olduğu esnada tespit edilerek aleyhinde bulunan derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, araçta yolcu olarak bulunan U.Ö ile B.R'nin huzurunda gerçekleştirilen arama neticesinde bir tanesi ucu yanık 2 adet elle sarılmış içerisinde Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, 17 Nisan’da B.R'nin ikametgahında gerçekleştirilen arama neticesinde ikametgahın yatak odasında ütü masası üzerinde ilaç kutusu içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde sarımında kullanıldığına inanılan RAW marka sigara sarma kâğıdı bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı U.Ö’nün suçunu kabul eder nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlıların uyuşturucu maddeleri kimden temin ettiği ile ilgili araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, ele geçirilen ve analize gönderilen maddelerle ilgili raporun da beklendiğini belirterek, 4 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.