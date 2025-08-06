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Güney Kıbrıs’taki kayıtlı işsiz sayısı temmuz sonu itibarıyla 11 bin 088

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Güney Kıbrıs’taki kayıtlı işsiz sayısı temmuz sonu itibarıyla 11 bin 088’e yükseldi.
Güney Kıbrıs’taki kayıtlı işsiz sayısı temmuz sonu itibarıyla 11 bin 088

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilere yer verirken 2024 yılının temmuz ayıyla kıyaslandığında işsiz sayısında yüzde 6,6 (789 kişi) azalma olduğunu belirtti.

Yaş gruplarına göre bakıldığında 30-39 yaş arası işsizlerin (3 bin 664 kişi) en büyük grubu teşkil ettiği belirten gazete  yapılan işgücü araştırmasına göre  2025 yılının ilk çeyreğinde  toplam işsizlerin sayısının 26 bin 161 olduğunu; bunların 15 bininin kayıtsız olduğunu kaydetti.

 

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