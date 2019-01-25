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Güngördü: Yapılan öneri bizi heycanlandırdı

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Girne Belediyesi’nin, Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Turizm Komitesinin başına geçmesi için çalışma başlatıldı.
Güngördü: Yapılan öneri bizi heycanlandırdı

Girne Belediyesi’nin, Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Turizm Komitesinin başına geçmesi için çalışma başlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerel yönetimlerle ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla ülkemize gelen Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman ve Özel Kalem Müdürü Tolga Öztürk, Girne Belediyesi’ni ziyaret ederek, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile görüştü.

Aydın:Girne Belediyesi, turizm komitesi başkanı olabilir
UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ziyarette yaptığı konuşmada, Girne’nin turizm açısından son derece önemli bir merkez olduğunu belirterek, Girne Belediyesi’nin UCLG-MEWA turizm komitesinin başına geçmesi için yürütülebilecek bir çalışmanın KKTC’ye de çok büyük büyük bir kazanım sağlayacağını söyledi. Mehmet Duman, yapılması planlanan çalışma ve gerçekleştirilecek projeler hakkında Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’na bilgi verdi.

Güngördü: Yapılan öneri bizi heycanlandırdı
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü hedeflenen bu çalışmanın kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade ederek, Girne Belediyesi’nin turizm komitesinin başına geçmesi için gerekli çalışmalara bir an önce başlanacağını kaydetti.

Hulusioğlu:Yasalar tadil edilmeli
Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise dünyanın belediyecilikte çok hızlı ilerlediğini belirterek, yasaların tadilatı için mücadele verdiklerini anlattı.

Cinsiyet eşitliği taahüdü imzalandı
Ziyarette ayrıca Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu UCLG-MEWA’nın “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü”ne imza koydu.

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