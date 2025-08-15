Temmuz ayı maaşları ödenen çalışanlar, haklarının iade edilmesini ve emeklilik hakkı kazanan çalışanların işten durdurulma kararının geri alınması için devam ettikleri eylem bugün kooperatiflerin bağlı olduğu Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önüne taşındı.

Bakanlık binasına yumurta atıp, bahçeye hellim suyu döken eylemcilerin "Birlik, Mücadele, Dayanışma” ve “Yılgınlık Yok, Direniş Var” sloganları attığı eyleme bazı sendika yetkilileri de katılarak, destek belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erkut Şahali ve bazı CTP milletvekilleri çalışanları, eylem yerinde ziyaret etti.

Güröz: “Ne haklarımızı, ne de arkadaşlarımızı feda ederiz”

KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz basına yaptığı açıklamada, çalışanların, hakları iade edilip, işten durdurma kararı geri alınana kadar grev ve eylemlere devam edeceğini belirtti.

Yöneticiliğin sorumluluk istediğini kaydeden Güröz, istifa çağrısı yaptı. Bakanlığa da seslenen Güröz, “Bundan sonra atanmış adam istemiyoruz, kooperatifi, kooperatifçilerin yönetmesini istiyoruz. Kooperatif Merkez Bankası’nın kooperatiflere sahip çıkmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kooperatif Merkez Bankası yöneticilerinin yıllardır iştirakleri gözden çıkardığını savunan Güröz, “Son günlerde ise haklarımızın geri gitmesi için ellerinden geleni yaptılar, arkadaşlarımızın işten durması gerekli çabayı gösterdiler” dedi.

Yönetim kurulu başkanının, “Ben otoritenin söylediğini yapmak zorundayım” dediğini ileri süren Güröz, “Otoritenin dediğini yapmak zorundaysan istifa et, evine git, o onuru göster” diye konuştu. Güröz, yasalara göre yöneticilik yapılması gerektiğini kaydetti.

“Dört gündür grevdeyiz, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği nerede?” diye soran Güröz, mukayyitliğin, kooperatifleri denetleyen, vizyon çizen, sorunları çözen bir makam olduğuna dikkat çekti.

İşten durdurulacak çalışanların kağıtlarının yazıldığını ve mukayyitliğin onayının beklediğini belirten Güröz, Kooperatif Şirketler Mukayyidine, “İmzalayacaksan istifa et. İmzalama, sana yakışmaz” çağrısı yaptı.

Güröz, süresiz grevin pazartesi de devam edeceğini belirterek, “Kooperatif Şirketler Mukayyidi işten durdurma kağıtlarını imzalarsa, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ni basacağız” dedi.

“Maaş hakkımızı ödemekle bizi böleceklerini zannettiler ancak biz birbirimize kenetlendik. Ne haklarımızı ne de arkadaşlarımızı feda ederiz” diyen Güröz, mücadelenin devam edeceğini belirtti. Mehmetali Güröz, kooperatiflerin yaşamasını istediklerini kaydetti.

-Tuğsal: “Oturalım konuşalım, sorunları çözelim, yarın sabah gidip iş yerlerimizi açalım”

KOOP-SEN Genel Sekreteri Rifat Tuğsal ise, yıllardır kooperatiflere istihdam yapıldığını ifade ederek, işe girdikten sonra herkesin kooperatifçi olduğunu ve ülkeye hizmet ettiğini belirtti. Tuğsal, “Bizim aramızdan verecek tek arkadaşımız yoktur” dedi.

Emeklilik hakkı kazandığı için işten durdurulmak istenen çalışanların çoğunun sigortadan aldığı maaşın asgari ücretin altında olduğunu dile getiren Tuğsal, “Emeklilerden sonra aramızdan tek tek kelle avcılığı yapmayacaklarını kim garanti edebilir?” diye sordu.

Kapı, kapı gezip eylem yapmalarına rağmen muhatap bulamadıklarını savunan Tuğsal, “Kapı, kapı gezmeye devam edeceğiz, grevse grev, eylemse eylem” dedi. Dertlerinin kavga olmadığını ifade eden Tuğsal, “Oturalım konuşalım, sorunları çözelim, yarın sabah gidip iş yerlerimizi açalım. Her geçen gün zarar ediyoruz. Geri döndüğümüzde çalıştıracak bir iş yeri bulamama riskiyle karşı karşıyayız. Bunu görmesi gerekenler görmüyor. Yeter artık” diye konuştu.

-Bengihan: “Siyaseti de, ekonomiyi de mahvettiniz”

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan ise, iştiraklerin bugün bu noktaya gelmesine sebep olan yerde olduklarını savunarak, kurumların uçuruma sürüklendiğini ileri sürdü.

Binboğa’nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Redif Nurel’in, “Beni görevden aldılar çünkü yolsuzluk, hırsızlık yapanları polise verdim” açıklaması yaptığını öne süren Bengihan, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na istifa çağrısı yaptı.

Siyasetin halk için yapıldığını ifade eden Bengihan, “Siyaseti de, ekonomiyi de mahvettiniz” dedi.

-Tuğcu: “Sonuna kadar yanınızdayız”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu ise, halkın malı olan Kıb-Tek ve kooperatiflerin saldırı altında olduğunu ve birilerine peşkeş çekilmek istendiğini iddia etti.

Tuğcu dün ülkenin yarısında elektrik enerjisi yokken, Kıb-Tek Yönetim Kurulu toplantısında birinci gündem maddesinin sosyal medyada eleştiri yapan kişilerin mahkemeye verilmesi, ikinci maddenin ise doğum günü partisi olduğunu ileri sürdü. Tuğcu, “Emek mücadelesi aynıdır, sonuna kadar yanınızdayız” dedi.