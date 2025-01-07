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Guterres: Kıbrıs Rum tarafı sivil ve askeri tesisler arasındaki çizgiyi tehlikeli şekilde bulanıklaştırıyor

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Guterres, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanlığı’nın sivil yapılar içerisine askeri mevziler gizleyerek, sivil ve askeri tesisler arasındaki çizgiyi “kasıtlı ve tehlikeli bir şekilde bulanıklaştırdığını” belirtti.
Guterres: Kıbrıs Rum tarafı sivil ve askeri tesisler arasındaki çizgiyi tehlikeli şekilde bulanıklaştırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanlığı’nın sivil yapılar içerisine askeri mevziler gizleyerek, sivil ve askeri tesisler arasındaki çizgiyi “kasıtlı ve tehlikeli bir şekilde bulanıklaştırdığını” belirtti.

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, Guterres Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) faaliyetlerine ilişkin son altı aylık rapor taslağında,  bunun son örneğinin Lefkoşa’da ara bölgeye yakın bir araştırma kurumunda yaşandığını ifade etti.

Guterres, raporda, söz konusu araştırma kurumunun “Savunma Bakanlığından, çevre duvarlarına güçlendirilmiş ateşleme noktaları eklemesi yönünde talimat aldığını” yazdı.

UNFICYP’in  bu politikaya karşı GKRY yetkilileri nezdinde protestolarını sürdürdüğünü belirten Guterres, “Bu durum sadece askeri bir ihlal olmakla kalmıyor, aynı zamanda sivil ve askeri tesisler arasındaki çizgiyi tehlikeli bir şekilde bulanıklaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

Guterres, “Sivil yapılar içerisine askeri mevziler gizleyerek asker ve siviller arasındaki çizgiyi kasıtlı olarak bulanıklaştırma politikası ciddi insani kaygılar doğuruyor. Bu durum, sivilleri riske atabilir.” uyarısında bulundu.

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