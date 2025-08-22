  • BIST 11336.26
Hafta boyunca sıcaklık 38-41 derece dolaylarında seyredecek

Meteoroloji Dairesi hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının 38-41 derece dolaylarında seyredeceğini belirtti.
Hafta boyunca sıcaklık 38-41 derece dolaylarında seyredecek

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 23-29 Ağustos tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve pazar, açık ve az bulutlu, pazartesi ve salı parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38-41, sahillerde 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 

