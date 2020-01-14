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Hakan Fidan Rusya'da Suriye istihbarat şefiyle görüştü

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Moskova'da görüştü. Bir Türk yetkili, görüşmede "Fırat'ın doğusunda YPG'ye karşı birlikte mücadele olasılığının" ele alındığını söyledi.
Hakan Fidan Rusya'da Suriye istihbarat şefiyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Tümgeneral Ali Memlük ile bir araya geldi.

Türkiye ve Suriye istibarat birimleri arasında geçmişte görüşmeler gerçekleştirildiği biliniyordu. Ancak taraflar arasında yapılan bu düzeydeki bir görüşme ilk kez kamuoyuna açıklandı.

İsminin açıklanmaması kaydıyla Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, görüşmede "Fırat'ın doğusunda, PKK'nın Suriye unsuru olan YPG'ye karşı birlikte mücadele olasılığının" ele alındığını söyledi.

Suriye'nin Türk tarafından talepleri

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Memlük görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini derhal ve tamamen çekmesini istedi.

Haberde, Türkiye'yi "Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlı kalmaya" da davet ettiği bildirilen Memlük'ün Türk tarafına 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatına da uyma çağrısında bulunduğu belirtildi.

Memlük'ün Türkiye'den bu mutabakat kapsamında "özellikle İdlib'deki teröristlerin ve ağır silahların bölgeden tahliye edilmesi ve Halep-Lazkiye ile Halep-Hama yollarının açılması" konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istediği aktarıldı.

SANA, görüşmeye Rus yetkililerin de katıldığını duyurdu.

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