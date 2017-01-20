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"Haklarıma saygı gösterildiği sürece her zaman ABD'ye gitmekte istekli oldum"

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"Haklarıma saygı gösterildiği sürece her zaman ABD'ye gitmekte istekli oldum"
ABD Başkanı Barack Obama'nın 35 yıl hapis cezasına mahkum edilen Chelsea Manning'i affetmesinin ardından ABD'ye gidip gitmeyeceği merakla beklenen Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange Periscope üzerinden konuştu.

Julian Assange, "Chelsea Manning'in affedilmesi halinde ABD'ye gitme teklifim de dahil olmak üzere söylediğim her şeyin arkasında duruyorum." dedi.

Assange, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, 2013 yılında casusluk ve diğer suçlardan 35 yıl hapis cezası alan Manning'in affedilmesi durumunda kendisinin de İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarak yargılanmayı kabul edeceği yönündeki teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Periscope uygulaması aracılığıyla sosyal medya platformunda konuşan Assange, Manning'in mayıs ayındaki tahliyesine kadar geleceğinin ne olacağına dair pek çok tartışmanın yapıldığını belirterek, "Chelsea Manning'in affedilmesi halinde ABD'ye gitme teklifim de dahil olmak üzere söylediğim her şeyin arkasında duruyorum. Haklarıma saygı gösterildiği sürece her zaman ABD'ye gitmekte istekli oldum." dedi.

Assange, ABD'de kendisi ve Wikileaks'e yönelik kovuşturma başlatılması için 7 yıllık uzun bir girişim olduğunu dile getirdi.

Bölgede, kendisi ve Wikileaks adına birkaç mahkeme celbi bulunduğunu aktaran Assange, buna karşın ABD yargısının kendisi hakkında herhangi bir suçlama olduğunu ne doğruladığını ne de reddettiğini söyledi. Assange, "Bu, ABD Adalet Bakanlığının psikolojik kazançlar elde etmek için sömürdüğü süreç, beni ve Wikileaks'i belirsizlikte bırakmaya yönelik kasıtlı bir girişimdir." ifadesini kullandı.

Ayrıca Assange, Adalet Bakanlığının kendi durumunu, Obama yönetimine kıyasla Donald Trump'ın başkanlığı döneminde daha farklı ele alıp almayacağını zamanın göstereceğini belirtti.

 ASSANGE İLE İLGİLİ SÜREÇ

İngiliz mahkemesi 2012 yılında, Avustralya vatandaşı Assange'ın, 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermiş ancak Assange, hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından, 2012 yılının haziran ayında İngiltere'deyken İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. Ekvador, çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange'ın siyasi iltica talebini kabul etmişti.

Avustralya vatandaşı Assange, yaklaşık 4,5 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

Assange, geçen kasım ayında hakkındaki tecavüz iddialarıyla ilgili Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde sorgulanmıştı. Sorgu günü elçilik önünde düzenlenen Assange'a destek gösterisinde, bugün ABD Başkanlığını Obama'dan devralacak Donald Trump'a, "Assange'ı affetmesi" çağrısında bulunulmuştu.

Trump, ABD'deki seçim kampanyası sürecinde "Wikileaks'e aşığım." demişti. Wikileaks'in, Demokrat Partinin başkan adayı Hillary Clinton ile bağlantılı bazı belgeleri sızdırmasıyla Demokrat Partinin başkanlık kampanyası olumsuz etkilenmişti. Trump, Assange'ın bu eylemle demokrasiye katkıda bulunduğunu söylemişti.

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