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Halkbank'ta dolar skandalı! 3.72'den dolar sattılar

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Doları 3.72, euro'yu 4.32 gösteren Halkbank'tan açıklama: Sınırlı sayıda işlem yapıldı
Halkbank'ta dolar skandalı! 3.72'den dolar sattılar

Dün gece Halkbank'ın internet sitesinde dolar kuru 3.72, euro kuru ise 4.32 olarak gösterildi. Sosyal medyadaki kullanıcılardan bazıları, Halkbank'ın gösterdiği düşük kurlardan döviz alımı yaptığını iddia etti. Halkbank'ın Twitter hesabında konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada "Müşterilerimiz ve bankamız zarara uğramadı" dendi.

Halkbank'ın, doları 3,72'den satıldığını gösterdiği sırada gerçek kur 6,55'di. 4,32'den gösterilen euro ise 7,62'den işlem görüyordu. Anlam verilemeyen kur farkının sitede gösterilmesinden bir süre sonra halkbank.com.tr‘ye erişim sağlanamadı. Öte yandan bankanın müşteri hizmetlerine de kısa bir süre ulaşılamadı.

 

Bu sırada sosyal medyadaki kullanıcılardan bazıları bu kurlar üzerinden dolar ve euro satın aldıklarını iddia etti.

Döviz satın aldığını iddia edenler arasında işlem dekontunu paylaşanlar da oldu.

İlerleyen saatlerde Halkbank'ın kurumsal Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan dış kaynaklı üçüncü parti bir yazılımda meydana gelen sistemsel ve operasyonel bir hata nedeniyle, 31 Ağustos 2018 günü akşamı piyasa kapanışı sonrasında, kısa bir süre için bankamız döviz kurları olması gerekenden farklı olarak yayınlanmış ve internet şubesi üzerinden hatalı kur seviyelerinden kısıtları işlem yapılabilmiştir. Söz konusu işlemlere derhal müdahale edilerek, müşterilerimizin ve bankamızın zararına hiçbir şekilde sebebiyet verilmemiştir."

'İŞLEM TUTARI NE KADAR?'​

Halkbank'ın söz konusu açıklamasına bir tepki de, Prof. Dr. Yalçın Karatepe'den geldi. Karatepe, "İşlem yapanların sayısının sınırlı olduğu kesin de, işlem tutarı ne kadar? Herkese o kurlardan satsalar zaten sorun yok. Sorun, 'sınırlı işlem' ile 'sınırlı sayıda kişiye' yarı fiyatından dolar satılmasıdır" dedi.

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