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Hamile sevgilisine sakinleştirici ile zorla kürtaj yaptırdı

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İstanbul'da yaşayan genç kadın, alkollüyken kendisinden yararlandığını öne sürdüğü sevgilisinden hamile kaldı.
Hamile sevgilisine sakinleştirici ile zorla kürtaj yaptırdı

Bebeğin doğmasını istemeyen adam, koronavirüs yasağı olduğu dönemde sahte evraklarla sevgilisini kentten kaçırıp zorla kürtaj yaptırdı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki erkek G.K., sosyal medya üzerinden 27 yaşındaki K.B., ile tanıştı. Uzun süre birliktelik yaşayan genç çift, geçen aylarda bir yemeğe gitti. Yemek esnasından alkol kullanan genç kadın eve gitmek istedi. Genç kadının peşine takılan G.K., alkolün etkisinde olan genç kadını otele götürdü ve bu durumundan faydalandı. Genç kadın alkollüyken kendisinden faydalanan erkek arkadaşından ayrıldı.

Hamile olduğunu öğrendi

K.B., birkaç ay sonra hamile olduğunu öğrendi. İlk iş olarak G.K. ile iletişime geçse de genç adam, bebeği kesin bir dille inkâr etti ve kendisiyle alakalı bir durum olmadığını söyledi. G.K. muayene sırasında yanında olduğu genç sevgilisine bebeğin alınması konusunda ısrarda bulundu. Bu esnada krize giren K.B. baygınlık geçirdi.

Pandemi döneminde kaçırdı

Bebeği istemeyen baba adayı G.K., ertesi gün K.B.'yi kaldığı evden zorla alarak şehir değiştirmenin yasak olduğu bir dönemde sahte belge ile şehir dışındaki hastaneye götürdü. Burada tekrar muayene olan genç kadın, doktorun kendisine bebeği doğurmasını, aldırılamayacağını ve masada kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemesi üzerine kesin olarak bir karar verdi. Bu kararı G.K. ile paylaştı fakat sinkaflı küfürler, hakaret ve tehdit ile karşılaştığını iddia etti.

Muayene sırasında sakinleştirici verildi

Yaşanan tüm olayların ardından G.K., kürtaj yapan bir doktor bulduğunu, bebeği aldırılabileceklerini söyledi. Genç kadın, karşılaştığı tüm hakaret ve tehditlere rağmen bebeği aldırmak istemediğini dile getirse de genç adamın kurduğu tuzak işe yaradı. Çünkü genç kadına muayene sırasında sakinleştirici bir ilaç verilmişti.

Erkek arkadaş soruşturulacak

Kendisine verilen ilacın düşük yapılması için verilen bir ilaç olduğunu anlayan K.B., çektiği sancılar sonrası bebeğini kaybetti. Ameliyat sonrası rızası dışında bebeğini öldüren erkek arkadaşından şikâyetçi olan genç kadın, bebeğinin sağlıklı bir büyüme evresinde olduğunu gösterir belgeleri savcılığa sundu. Savcılıkça, G.K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı.

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