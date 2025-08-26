  • BIST 11476.04
Hamitköy'de uyuşturucu operasyonu: 28 gram hintkeneviri ele geçirildi

CÖŞ ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 28 gram hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan para ele geçirilirken, S.T. (28) tutuklandı.
25 Ağustos 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Hamitköy’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen S.T. (E-28) üzerinde ve ikamet ettiği evde arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramalarda, tasarrufunda toplam 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 484 TL ve 70 Sterlin nakit para bulundu. Söz konusu maddeler ve paralar emare olarak alındı.

S.T. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

