  • BIST 5.496,35
  • Altın 1488.519
  • Dolar 23.621
  • Euro 25.816
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAMüjdeli haber! “Yarın sabah itibariyle LPG dağıtımı başlıyor”

Harry ve Meghan’a soğuk duş: Kraliyet etkinliğine davet edilmediler

» »
Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi eşi Meghan Markle, Kral 3. Charles'ın cumartesi günü yapılacak büyük kraliyet etkinliğinde yer almayacaklar.
Harry ve Meghan’a soğuk duş: Kraliyet etkinliğine davet edilmediler

2020 yılında eşiyle birlikte İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılan Prens Harry, babası Kral Charles’ın özel gününe davet edilmedi.

İngiliz hükümdarının doğum günü olarak adlandırılan Trooping the Colour, her yıl 17 Haziran’da halka açık yıllık kutlama şeklinde kutlanıyor. Tarihi 1600’lere dayanan etkinlik, bu yıl ilk kez yeni Kral döneminde gerçekleşecek. Kraliçe II. Elizabeth’in tahta çıktığı son 70 yıl boyunca, etkinlik, Kraliçe’nin Doğum Günü Geçidi olarak biliniyordu.

Geçit töreninde, İngiliz Ordusu’nun yüzlerce askeri yer alırken ayrıca Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından sahnelenen özel bir uçak akrobasi gösterisi de olacak. Mayıs ayındaki taç giyme töreni için yağmurlu hava nedeniyle gösterilemeyen performans bu hafta sergilenecek.

Konuyla ilgili Buckingham Sarayı ve Sussex Dükü ile Düşesi’nden herhangi bir yorum yapılmadı.

Kral 3. Charles, tahta geçtikten sonraki ilk doğum günü kutlamasına hazırlanıyor…

DAHA ÖNCE HEP KATILDILAR

Kaliforniya’da ikamet eden çift, geçen yılki Trooping the Color için İngiltere’ye geri döndü ve Kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle birlikte Horse Guards Parade’in yukarısındaki bir odadan izledi. Bu geçit töreni, Kraliçe Elizabeth’in tahttaki yetmiş yılına damgasını vuran Platin Jübile kutlamalarının bir parçasını oluşturuyordu.

38 yaşındaki Harry ve 41 yaşındaki Meghan, 2018’de ve 2019’da birlikte Trooping the Color’a katıldılar. Kraliçe Elizabeth için Windsor Kalesi’nde kraliyet ailesinin üyelerinden oluşan büyük bir toplantı olmadan düzenlenen etkinlik, Covid -19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021’de küçültüldü.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boris Johnson, milletvekilliğinden istifa etti10 Haziran 2023 Cumartesi 11:51
  • İngiliz taraftar, Türkiye’nin döviz kuruyla alay etti: Bavula ihtiyacım var09 Haziran 2023 Cuma 20:20
  • İngiltere Başbakanı Sunak yapay zekanın risklerine karşı harekete geçilmesini istedi09 Haziran 2023 Cuma 12:50
  • İngiltere, göçmenlerin Avrupa’ya geçişini önlemesi için Türkiye’ye milyonlar akıttı08 Haziran 2023 Perşembe 18:38
  • Prens Harry: Medya çocukluğumu mahvetti07 Haziran 2023 Çarşamba 17:59
  • Mide bulandıran olay: Sapık doktor mastürbasyon yapıp spermli kahveyi kadınlara vermiş06 Haziran 2023 Salı 23:50
  • İngiltere'de yüksek gıda fiyatları tüketici harcamalarındaki büyümeyi baskıladı06 Haziran 2023 Salı 12:05
  • İngiliz istihbarat başkanından Hakan Fidan’ın sahte hesabına tebrik05 Haziran 2023 Pazartesi 09:45
  • Prens Harry ve Meghan Markle’dan geri adım: Anlatacak hikayeleri kalmadı01 Haziran 2023 Perşembe 19:10
  • İngiltere bu yaz aşırı sıcak hava dalgalarıyla mücadeleye "hazır değil"01 Haziran 2023 Perşembe 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti