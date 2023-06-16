Harry ve Meghan’a soğuk duş: Kraliyet etkinliğine davet edilmediler

2020 yılında eşiyle birlikte İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılan Prens Harry, babası Kral Charles’ın özel gününe davet edilmedi.

İngiliz hükümdarının doğum günü olarak adlandırılan Trooping the Colour, her yıl 17 Haziran’da halka açık yıllık kutlama şeklinde kutlanıyor. Tarihi 1600’lere dayanan etkinlik, bu yıl ilk kez yeni Kral döneminde gerçekleşecek. Kraliçe II. Elizabeth’in tahta çıktığı son 70 yıl boyunca, etkinlik, Kraliçe’nin Doğum Günü Geçidi olarak biliniyordu.

Geçit töreninde, İngiliz Ordusu’nun yüzlerce askeri yer alırken ayrıca Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından sahnelenen özel bir uçak akrobasi gösterisi de olacak. Mayıs ayındaki taç giyme töreni için yağmurlu hava nedeniyle gösterilemeyen performans bu hafta sergilenecek.

Konuyla ilgili Buckingham Sarayı ve Sussex Dükü ile Düşesi’nden herhangi bir yorum yapılmadı.

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DAHA ÖNCE HEP KATILDILAR

Kaliforniya’da ikamet eden çift, geçen yılki Trooping the Color için İngiltere’ye geri döndü ve Kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle birlikte Horse Guards Parade’in yukarısındaki bir odadan izledi. Bu geçit töreni, Kraliçe Elizabeth’in tahttaki yetmiş yılına damgasını vuran Platin Jübile kutlamalarının bir parçasını oluşturuyordu.

38 yaşındaki Harry ve 41 yaşındaki Meghan, 2018’de ve 2019’da birlikte Trooping the Color’a katıldılar. Kraliçe Elizabeth için Windsor Kalesi’nde kraliyet ailesinin üyelerinden oluşan büyük bir toplantı olmadan düzenlenen etkinlik, Covid -19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021’de küçültüldü.