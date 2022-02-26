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Hatayspor, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u Ağırlayacak

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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Hatayspor, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u Ağırlayacak

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda 39 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Hatayspor, 17 puanla ligin son sırasında bulunan Malatya ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ve Adama Traore'nin yanı sıra 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hatayspor, 2-0 kazanmıştı.

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