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Hayat projesinin açılışı yarın Bandabuliya’da yapılacak

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Kuir Kıbrıs Derneği ile KAOS GL işbirliğinde hazırlanan Hayat Projesi’nin açılış etkinliği ve sergisi yarın Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.
Hayat projesinin açılışı yarın Bandabuliya’da yapılacak

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, Projenin amacı, Kıbrıs’ın Kuzeyinde LGBTİ+’ların “sömürüden özgür” olabilmelerini sağlamak olduğu kaydedildi. Etkinlik 19:00-21:00 arasında yer alacak.

Projenin Mayıs 2019’da başladığı ve 2 yıl süreceği kaydedilen açıklamada,  LGBTİ+ seks işçilerinin durumunun haritalandırılması, bilgilendirme oturumlarının düzenlenmesi, Türkiye’de uzman odak grup toplantılarının yapılması, insan ticaretine karşı koordineli mücadelenin geliştirilmesi,  Kuir Kıbrıs Dayanışma Hattı gönüllülerine eğitim vermek, akranlar arası iletişimin güçlendirilmesi, mevcut sosyal hizmetlerin ve bu hizmetlere erişimin haritalandırılması; LGBTİ+ insan    ticareti    mağdurlarına, potansiyel mağdurlara ücretsiz sosyal danışmanlık hizmetlerinin    verilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

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