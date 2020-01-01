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HDP’den 2019 raporu: 4 bin 567 partiliye gözaltı, 32 belediyeye kayyım

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HDP’den 2019 raporu: 4 bin 567 partiliye gözaltı, 32 belediyeye kayyım
HDP’den 2019 raporu: 4 bin 567 partiliye gözaltı, 32 belediyeye kayyım

HDP, 2019 yılında partilerine dönük saldırı, gözaltı ve tutuklamaların sayısının olduğu bir almanak hazırladı. Rapora göre bir yılda yapılan operasyonlarda 4 bin 567 HDP’li gözaltına alındı, 797’si tutuklandı, 32 belediyeye kayyım atandı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltı ve tutuklamaların en fazla yaşandığı aylar mart, ağustos ve ekim oldu. Yerel seçimlerin olduğu mart ayında 683 gözaltı olurken, 102 kişi tutuklandı.

Diyarbakır, Van, Mardin Büyükşehir belediyelerine kayyımların atandığı ağustos ayında da 1000 kişi gözaltına alınırken 418 kişi tutuklandı.

24 belediye başkanı tutuklandı

25 Aralık tarihine kadar HDP’nin 32 belediyesine kayyım atandı, 24 belediye eş başkanı da tutuklandı.

Gözaltıların en fazla olduğu aylardan biri de Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı ekim ayı oldu. HDP’li belediye eş başkanları, yöneticiler, meclis üyelerinin de aralarında olduğu 507 kişi gözaltına alındı, 114 kişi tutuklandı, sosyal medya paylaşımları yüzünden 839 kişi hakkında soruşturma açıldı.

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