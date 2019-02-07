  • BIST 102.599
  • Altın 220,249
  • Dolar 5,2486
  • Euro 5,9586
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

HDP'den İyi Parti kararı

»
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İyi Parti’nin aday çıkardığı her yerde aday çıkaracaklarını söyledi.
HDP'den İyi Parti kararı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli,  İyi Parti'nin HDP karşıtlığı üzerinden Cumhur İttifakı ile aynı bantta buluştuğunu söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP’nin kazanmaması için Iğdır’dan aday çıkarmadıkları yönündeki açıklama sonrası HDP’nin de bu duruma tepki olarak ittifakta İYİ Parti’ye bırakılan tüm seçim bölgelerinde mutlaka aday çıkaracağı iddia edilmişti.  Temelli, bu iddiayı doğrulayarak “İyi Parti’nin ittifak yapmaya çalıştığı zeminle izlemiş olduğu siyaset arasında bir açı var. Özellikle HDP karşıtlığı üzerinden Cumhur İttifakı ile aynı bantta buluşuyor. Bunu anlamakta da güçlük çekiyoruz. Çünkü bir muhalefet partisi iktidara karşı muhalefet yapar, iktidar olmaya çabalar. Muhalefete muhalefet diye bir yaklaşım olabilir mi? İYİ Parti’nin bu anlamda tutarsız bir siyaseti var” dedi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rejimi ayrıştırarak, düşmanlaştırarak, ötekileştirerek ayakta tuttuğunu söyleyen Temelli, “Bunu da Kürt düşmanlığı ve tabii Kürt halkının en önemli demokratik siyaset mücadele zemini HDP üzerinden yapıyor. Bunun kolay, ucuz siyaset olduğunu biliyoruz. Buna teveccüh ediyorlar. Buradan besleneceklerini sanıyorlar. Bu milliyetçi, ırkçı yaklaşımların yarattığı pasta üzerinden bir siyaset inşa etmeye çalışıyorlar. Bu Türkiye’ye, Türkiye demokrasisi, barışına çok ciddi zarar veriyor, tahribat yaratıyor. Toplumun geleceğini tahrip ediyor. Ayrıştırıyor. Bu yol yol değildir. Nasıl Erdoğan’a bunu söylüyorsak İYİ Parti’nin bu anlamda muhalefeti de gerçekçi, sahici bir muhalefet değildir” diye konuştu.

 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa’da kadın gaspçı dehşeti06 Şubat 2019 Çarşamba 21:50
  • Kokpit camı çatlayan THY uçağı, acil iniş yaptı06 Şubat 2019 Çarşamba 20:32
  • Hangi ülkede kaç Türk vatandaşı yaşıyor?06 Şubat 2019 Çarşamba 20:22
  • Fransa ve Türkiye arasında 'Ermeni soykırımını anma günü' gerilimi!06 Şubat 2019 Çarşamba 20:15
  • 7 katlı binanın çökme anı(video)06 Şubat 2019 Çarşamba 19:53
  • Elektrik faturasını azaltan cihaz geliştirdi06 Şubat 2019 Çarşamba 19:25
  • Tır köprüde asılı kaldı. Sürücü istifini bozmadı06 Şubat 2019 Çarşamba 18:48
  • İstanbul Kartal’da 7 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var (video)06 Şubat 2019 Çarşamba 17:51
  • Bin 500 kişilik işe 9 bin 217 başvuru: 'Açım aç, çocuklar doymuyor!'06 Şubat 2019 Çarşamba 17:41
  • Muhtar adayı, rakip oğlunu evlatlıktan reddetti06 Şubat 2019 Çarşamba 16:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti