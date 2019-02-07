HDP'den İyi Parti kararı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İyi Parti'nin HDP karşıtlığı üzerinden Cumhur İttifakı ile aynı bantta buluştuğunu söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP’nin kazanmaması için Iğdır’dan aday çıkarmadıkları yönündeki açıklama sonrası HDP’nin de bu duruma tepki olarak ittifakta İYİ Parti’ye bırakılan tüm seçim bölgelerinde mutlaka aday çıkaracağı iddia edilmişti. Temelli, bu iddiayı doğrulayarak “İyi Parti’nin ittifak yapmaya çalıştığı zeminle izlemiş olduğu siyaset arasında bir açı var. Özellikle HDP karşıtlığı üzerinden Cumhur İttifakı ile aynı bantta buluşuyor. Bunu anlamakta da güçlük çekiyoruz. Çünkü bir muhalefet partisi iktidara karşı muhalefet yapar, iktidar olmaya çabalar. Muhalefete muhalefet diye bir yaklaşım olabilir mi? İYİ Parti’nin bu anlamda tutarsız bir siyaseti var” dedi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rejimi ayrıştırarak, düşmanlaştırarak, ötekileştirerek ayakta tuttuğunu söyleyen Temelli, “Bunu da Kürt düşmanlığı ve tabii Kürt halkının en önemli demokratik siyaset mücadele zemini HDP üzerinden yapıyor. Bunun kolay, ucuz siyaset olduğunu biliyoruz. Buna teveccüh ediyorlar. Buradan besleneceklerini sanıyorlar. Bu milliyetçi, ırkçı yaklaşımların yarattığı pasta üzerinden bir siyaset inşa etmeye çalışıyorlar. Bu Türkiye’ye, Türkiye demokrasisi, barışına çok ciddi zarar veriyor, tahribat yaratıyor. Toplumun geleceğini tahrip ediyor. Ayrıştırıyor. Bu yol yol değildir. Nasıl Erdoğan’a bunu söylüyorsak İYİ Parti’nin bu anlamda muhalefeti de gerçekçi, sahici bir muhalefet değildir” diye konuştu.