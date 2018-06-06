Herkesin önünde zorla dudağını öpmüştü... İlk savunması geldi

Filipinler Devlet Başkanı Duterte TV'de canlı yayınlanan bir etkinlik sırasında Filipinli işçi kadını dudağından öpmüştü. Tepkiler üzerine açıklama yapan Duterte, "Eğer tüm kadınlar protesto için imza toplarsa, istifa edeceğim" diye konuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, televizyonda canlı yayınlanan bir etkinlikte Filipinli bir işçi kadını öpünce eleştirilere maruz kalmıştı. Duterte tepkiler üzerine "Eğer tüm kadınlar protesto için imza toplarsa, istifa edeceğim" dedi.

Duterte, kadını öperken kötü niyetli olmadığını belirterek, "Bu sadece eğlence içindi. Öptüğüm kişi şikayet etmiyor ancak başkaları şikayette bulunuyor. Kötü niyetli olsam bunu ortalıkta yapmam. Onu öperken oradaki herkes eğleniyordu. Sadece basit bir öpücük." ifadelerini kullandı.

SAHNEYE DAVET ETTİĞİ İŞÇİ KADINI ÖPMÜŞTÜ

Tartışma yaratan olay, Güney Kore'de, Duterte'nin yurtdışında çalışan Filipinli işçilerden oluşan bir kalabalığa yaptığı konuşma sırasında yaşandı.

Duterte bir kitabın kopyasını vermek üzere sahneye davet ettiği işçi kadınlardan birine sarılıp yanağına öpücük kondurdu.

Ancak Duterte ikinci kadına yöneldiğinde kendisini dudağından öpmesini ima eden jestler yaptı.