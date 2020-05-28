'Hidroksiklorokin' ilacı için uyarı: Klinik çalışmalar dışında durdurulmalı

Dünya Sağlık Örgütü'nün askıya aldığı, Fransa'nın ise kullanımını durdurduğu 'hidroksiklorokin' ilacına ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "'Ben kullandım, çok iyiydi' gibi bir metodolojik bir veri yoktur. ı

Dünya Sağlık Örgütü'nün askıya aldığı, Fransa'nın ise kullanımını durdurduğu 'hidroksiklorokin' ilacına ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "'Ben kullandım, çok iyiydi' gibi bir metodolojik bir veri yoktur. Ben bu ilacın klinik çalışmalar dışında durdurulması gerektiğini düşünüyorum" dedi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Halk TV’de Şule Aydın ile Haber Masası’na yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında kullanılan 'hidroksiklorokin' ilacına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yanlış ilaç kullanımının pandemilerde olabildiğini belirten Prof. Dr. Şenol, "Mesela 18 gribinde yüksek doz aspirin meselesi vardır, dikkatsiz kullanılan bir ilaç örneği vardır, ilaçlar konusunda klinik metodolojik elden bıraktığınızda bazı aksaklıklar çıkar bazen de mucize ilaçlar çıkar" diye konuştu.

Şenol, açıklamasına şöyle devam etti: "Elimizde sıtma aracı olarak kullanılan ilaç var. Fransa’da bir adam bu ilacı göstererek 'size bir mucize sunuyorum' dedi. Derken bu kişinin yaptığı bir sahtekarlık ortaya çıktı. Ve bunu tek tek ispatladılar. Bizim aşı ve otizmle ilgili de bir sahtekarlık vardı bir dönem. Onun gibi bir şey."

Hidroksiklorokin ilacı hakkında uyarılarda bulunan Şenol, "Aklı başında kurumlardan Dünya Sağlık Örgütü ve Oxford Üniversitesi 'önümüzde ne çalışmalara varsa dökelim' dediler. Bunu klinik formatta incelediler. 'Ben kullandım, çok iyiydi' gibi bir metodolojik veri yoktur. Ben bu ilacın klinik çalışmalar dışında durdurulması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.