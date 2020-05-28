  • BIST 105.417
  • Altın 377,355
  • Dolar 6,8128
  • Euro 7,5343
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

'Hidroksiklorokin' ilacı için uyarı: Klinik çalışmalar dışında durdurulmalı

» »
Dünya Sağlık Örgütü'nün askıya aldığı, Fransa'nın ise kullanımını durdurduğu 'hidroksiklorokin' ilacına ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "'Ben kullandım, çok iyiydi' gibi bir metodolojik bir veri yoktur. ı
'Hidroksiklorokin' ilacı için uyarı: Klinik çalışmalar dışında durdurulmalı

Dünya Sağlık Örgütü'nün askıya aldığı, Fransa'nın ise kullanımını durdurduğu 'hidroksiklorokin' ilacına ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "'Ben kullandım, çok iyiydi' gibi bir metodolojik bir veri yoktur. Ben bu ilacın klinik çalışmalar dışında durdurulması gerektiğini düşünüyorum" dedi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Halk TV’de Şule Aydın ile Haber Masası’na yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında kullanılan 'hidroksiklorokin' ilacına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yanlış ilaç kullanımının pandemilerde olabildiğini belirten Prof. Dr. Şenol, "Mesela 18 gribinde yüksek doz aspirin meselesi vardır, dikkatsiz kullanılan bir ilaç örneği vardır, ilaçlar konusunda klinik metodolojik elden bıraktığınızda bazı aksaklıklar çıkar bazen de mucize ilaçlar çıkar" diye konuştu.

Şenol, açıklamasına şöyle devam etti: "Elimizde sıtma aracı olarak kullanılan ilaç var. Fransa’da bir adam bu ilacı göstererek 'size bir mucize sunuyorum' dedi. Derken bu kişinin yaptığı bir sahtekarlık ortaya çıktı. Ve bunu tek tek ispatladılar. Bizim aşı ve otizmle ilgili de bir sahtekarlık vardı bir dönem. Onun gibi bir şey."

Hidroksiklorokin ilacı hakkında uyarılarda bulunan Şenol, "Aklı başında kurumlardan Dünya Sağlık Örgütü ve Oxford Üniversitesi 'önümüzde ne çalışmalara varsa dökelim' dediler. Bunu klinik formatta incelediler. 'Ben kullandım, çok iyiydi' gibi bir metodolojik veri yoktur. Ben bu ilacın klinik çalışmalar dışında durdurulması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 33 Bini Geçti28 Mayıs 2020 Perşembe 13:00
  • Moskova'da Yeni Kovid-19 Kararları Alındı28 Mayıs 2020 Perşembe 11:42
  • Güney Kore'de Son 50 Günün En Yüksek Kovid-19 Vaka Artışı Görüldü28 Mayıs 2020 Perşembe 11:38
  • Virüs nedeniyle 357 bin 480 kişi yaşamını yitirdi28 Mayıs 2020 Perşembe 11:14
  • Brezilya'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 1086 Kişi Hayatını Kaybetti28 Mayıs 2020 Perşembe 10:28
  • İngiltere'de Kovid-19 Takip Sistemi Bugün Devreye Girecek28 Mayıs 2020 Perşembe 09:36
  • Fransa'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 28 Bin 596'ya Yükseldi28 Mayıs 2020 Perşembe 09:33
  • Virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 718 bini aştı28 Mayıs 2020 Perşembe 09:09
  • DSÖ: Koronavirüs salgınının yeni merkezi Kuzey ve Güney Amerika27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:43
  • Yeni gözlüklerinize rağmen görme probleminiz devam mı ediyor?27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti