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Hindistan Başbakanı Modi: Uyuyan fil uyandı

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Hindistan'nın başkentti Yeni Delhi'deki Bağımsızlık Günü kutlamalarında konuşan Başbakan Narendra Modi görev süresi boyunca ülkedeki ekonomik büyümeyi överek "Bugün dünya uyuyan filin uyandığını, yürümeye başlayıp yarışa katıldığını söylüyor" dedi.
Hindistan Başbakanı Modi: Uyuyan fil uyandı

Hindistan'ın milliyetçi Başbakanı Modi, Bağımsızlık Günü nedeniyle Yeni Delhi'deki 17.yüzyıldan kalma Kızıl Kale'de binlerce kişiye yaptığı konuşmada ülkesinin dünya ekonomisinde büyüyen rolünü övdü.

'HİNDİSTAN BUGÜN REFORMUN, PERFORMANSIN VE DÖNÜŞÜMÜN ÜLKESİ'

Yaklaşan genel seçimler öncesi son Bağımsızlık Günü konuşmasında 80 dakikayı aşkın süre  boyunca kürsüde kalan Modi partisinin 2014 yılında iktidara gelmesinden önce Hindistan'ın 'kırılgan ülkeler' arasında gösterildiğini söyledi.

Modi "Hindistan bugün reformun, performansın ve dönüşümün ülkesi. Rekor düzeyde ekonomik büyümeye hazırlanıyoruz. Bugün dünya uyuyan filin uyandığını, yürümeye başlayıp yarışa katıldığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

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Modi'nin iktidara gelmesinden bu yana Hindistan yıllık yüzde 7.0 oranında büyüdü ancak ABD ile Türkiye arasındaki krizin Türk Lirası'na rekor düzeyde değer kaybettirmesi nedeniyle Hindistan rupisi dün dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti.

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DEV SAĞLIK SİGORTASI PROJESİ EYLÜL SONUNDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

2019 başında erken genel seçim çağrısı yapması beklenen Modi konuşmasında  daha önce açıklanan ve eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 'Obamacare' projesine benzerliği nedeniyle 'Modicare' olarak anılan devasa sağlık sigortası projesinin 25 Eylül'de yürürlüğe gireceğini de ilan etti.

500 milyon yoksul Hintlinin ciddi hastalıklarının tedavisi için yıllık 7200 dolarlık sağlık masrafını karşılayacak prgoram dünyanın en büyük hükümet sağlık sigortası insiyatifi olarak gösteriliyor. Zira sağlık sigortasının masraflarını karşılayacağı insan sayısı 27 AB ülkesinin toplam nüfusuna eşit.

Modi "Hindistan'ın yoksul insanlarının kaliteli ve karşılanabilir sağlık sigortasına erişimini tam zamanında sağladık. Hükümetin bu inisiyatifi 500 milyon Hintli üzerinde olumlu etki yaratacak" dedi.

İLK İNSANLI UZAY UÇUŞU 2020'DE

 

Hindistan- uzay

 

Modi konuşmasında ayrıca ülkesinin 2022 yılında ilk insanlı uzay uçuşu misyonunu gerçekleştireceğini duyurdu.

 

Modi "Hindistan uzaya, erkek ya da kadın olabilir, 2022 itibarıyla insan göndercek. Eğer mümkünse bu tarih daha erken de olabilir" dedi.

Modi seçilecek astronotların Hindistan bayrağını uzayda dalgalandıracağını söyledi. 

Eğer Hindistan başarılı olursa  ABD, Rusya ve Çin'in ardından uzaya astronot gönderecek 4. ülke olacak. 2014 yılında Mars'ın yörüngesine uzay aracı gönderen Hindistan, Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başaran ilk Asya ülkesi olmuştu.

Modi konuşmasında ayrıca yolsuzlukla baş edeceğini ve  daha fazla köye elektirik hizmetinin sağlanacağını da söyledi.

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