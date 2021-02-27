Hindistan Ve Bangladeş, İçinde 81 Arakanlı'nın Bulunduğu Teknenin Akıbetini Tartışıyor

Hindistan ve Bangladeş'in, içinde 81 Arakanlı'nın bulunduğu teknenin akıbeti için yaklaşık bir haftadır görüşmeler yaptığı bildirildi.

Hindistan ve Bangladeş'in, içinde 81 Arakanlı'nın bulunduğu teknenin akıbeti için yaklaşık bir haftadır görüşmeler yaptığı bildirildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anurag Srivastava, yaptığı açıklamada, Bangladeş hükümeti ile karaya oturmuş teknede çaresizce bekleyen Arakanlılar'ın güvenli ve emniyetli şekilde geri dönüşlerini sağlamak için görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Srivastava açıklamasında, "11 Şubat'ta Bangladeş'teki Cox Bazar'dan yola çıkan teknenin 15 Şubat’ta motoru bozuldu. Teknenin, 15 Şubat’tan Hindistan tarafından Andaman Denizi'nde bulunduğu zamana dek sürüklendiğini tahmin ediyoruz. Teknede bulunan 64’ü kadın 90 mülteciden 8’i öldü, biri ise 15 Şubat’tan bu yana halen kayıp." ifadesini kullandı.

"İçeride bulunanlara yiyecek, su ve tıbbi yardım sağlamak için derhal iki sahil güvenlik gemisi gönderdik. Bunlardan yedisine intravenöz sıvılar da verildi." bilgisini veren Srivastava, teknede bulunan 47 kişinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından Bangladeş’te verilen kimlik kartlarına sahip olduğunu kaydetti.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş'in kara sularından 1700 kilometre uzakta bulunan mültecilerin, Hindistan kara sularından 147 kilometre, Myanmar kara sularından ise 324 kilometre uzakta bulunduğunu, bu sebeple ülkesinin onları kurtarma yükümlülüğü olmadığını söyledi. Momen ayrıca, "Bırakalım diğer ülkeler ve kuruluşlar da bu mültecilerle ilgilensin." dedi.

HİNDİSTAN 22 ŞUBAT’TA MÜLTECİLERİN BULUNDUĞU TEKNEYE ULAŞMIŞTI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Hindistan’ın, Andaman Denizi’nde sürüklenen ve yaklaşık 90 Arakanlı mülteciyi taşıyan tekneyi bulduğunu, mültecilere gıda ve sağlık malzemeleri yardımı yaptığını bildirmişti.

BMMYK’den yapılan açıklamada, Komiserliğin, 22 Şubat’ta Andaman Denizi’ndeki mültecilere yönelik arama kurtarma çalışması yapılmasına yönündeki çağrısına Hindistan Sahil Güvenlik ekiplerinin yanıt verdiği belirtilmişti.

Hindistan'ın, Bangladeş’ten yola çıktığı düşünülen teknedeki mültecilere gıda ve sağlık malzemeleri tedarik ettiği aktarılan açıklamada, teknenin halen denizde sürüklendiği kaydedilmişti.

Öte yandan Bangladeşli yetkililer, son zamanlarda mültecileri Bangladeş kıyılarından götüren herhangi bir tekne hakkında bilgilerinin olmadığını duyurmuştu.

BMMYK, 22 Şubat'ta, Andaman Denizi'nde teknede mahsur kalan bir grup Arakanlı mültecinin derhal kurtarılması için yaptığı çağrıda, teknenin motorunun arızalanması sebebiyle günlerdir sürüklendiğini duyurmuş ve teknede susuzluktan hayatını kaybedenler olduğuna dikkati çekmişti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.