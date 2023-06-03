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Hindistan'da 3 tren birbirine girdi: 288 kişi yaşamını yitirdi, 900'den fazla kişi yaralandı

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Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 288'e çıktı, 900'den fazla kişi yaralandı.
Hindistan'da 3 tren birbirine girdi: 288 kişi yaşamını yitirdi, 900'den fazla kişi yaralandı

The Hindu gazetesinin haberine göre, eyaletin Balasore bölgesinde Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında, 2’si yolcu 1'i yük olmak üzere 3 trenin karıştığı, dün yerel saatle 19.20’de meydana gelen kazada 288 kişi hayatını kaybetti, 900’den fazla kişi yaralandı.

 

Demir yolu yetkilisi, kazaya karışan yolcu trenlerinin, Coromandel Express ve Yashwatpur-Howrah Ekspress'e ait olduğu bilgisini paylaştı.

YÜZLERCE YOLCU TRENDE SIKIŞTI

Yetkililer, yaralıların 179’unun hastaneye kaldırıldığını, trende sıkışan 600’den fazla yolcunun çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Shalimar Tren İstasyonu’ndan kalkan Coromandel Express yolcu trenin Chennai Central Tren İstasyonu’na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.

Orissa eyaleti üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena, bölgeye 75 ambulans ve 500’den fazla polis ve kurtarma ekibi sevk edildiğini söyledi. Kurtarma çalışmalarına yerel halkın da destek verdiği aktarıldı.

HİNDİSTAN CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANINDAN AÇIKLAMA

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “talihsiz kaza” nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise attığı tweet ile kazaya ilişkin Demiryolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Modi, yakınlarını kaybeden ailelere başlığı, yaralılara şifa diledi.

Hindustan Times, 3 trenin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 50 kişinin öldüğünü, 300’den fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

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