  • BIST 1.527
  • Altın 410,953
  • Dolar 7,0327
  • Euro 8,4663
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPilli:74 vaka..2 kişi havayolu ile geldi

Hindistan'da Bir Buzul Parçasının Barajı Yıkmasıyla 14 Kişi Öldü, 150 Kişi Kayıp

» »
Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde ölü sayısı 14'e yükseldi.
Hindistan'da Bir Buzul Parçasının Barajı Yıkmasıyla 14 Kişi Öldü, 150 Kişi Kayıp

Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde ölü sayısı 14'e yükseldi.

Yetkililer, dün, Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin iki hidroelektrik santrali projesi ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiğini belirtti.

Selin ardından 11 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 14'e çıktığını aktaran yetkililer, kaybolan en az 150 kişinin arandığı bilgisini de paylaştı.

Chamoli polis yetkilileri, kaybolanların çoğunun hidroelektrik santrali projelerinde çalışanlar olduğunu ifade ederek, selin ardından 15 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, havadan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP), felaketin yaşandığı Raini köyü yakınlarında arama kurtarma operasyonu başlatmıştı.

ITBP Sözcüsü Vivek Pandey, 200’den fazla polisin kurtarma çalışmasında yer aldığını ve durumun kontrol altında olduğunu açıklamıştı.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Ulusal Afet Müdahale Gücüne (NDRF) bağlı 4 ekibin olay yerinde bulunduğunu ve destek ekiplerinin Yeni Delhi’den Uttarakhand’a hareket ettiğini ifade etmişti.

Felaketin yaşandığı sırada etkinlik için Assam’da bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uttarakhand'daki talihsiz durumu sürekli takip ettiğini, halkın felaketzedelerin yanında olduğunu ve onlar için dua ettiğini belirtmişti.

Uttarakhand'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyeti, Çinli yetkililerin iş birliği yaptığını bildirdi04 Şubat 2021 Perşembe 20:15
  • Japonya'da Kovid-19 Salgınında 'Evde Kal' Çağrısına Uymayan Milletvekili İstifa Etti02 Şubat 2021 Salı 13:30
  • Myanmar'da darbe! Ordu ülke yönetimine el koydu01 Şubat 2021 Pazartesi 10:04
  • Hindistan özel kripto paraları yasaklayıp resmi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor31 Ocak 2021 Pazar 21:22
  • Güney Kore'de ilk kez bir kedi koronavirüse yakalandı25 Ocak 2021 Pazartesi 20:21
  • Sikkim'de gerilim25 Ocak 2021 Pazartesi 20:01
  • Çin'de anüsten alınan örneklerle Covid-19 testi yapılmaya başlandı24 Ocak 2021 Pazar 20:26
  • Karantinadan bir yıl sonra Vuhan: Hayat normale döndü23 Ocak 2021 Cumartesi 20:27
  • Rusya’da Navalni’ye destek gösterilerinde gözaltı sayısı bini aştı23 Ocak 2021 Cumartesi 20:01
  • Atmosfere Girince Ateş Topuna Dönüşen Göktaşı Japonya'da Gökyüzünü Aydınlattı21 Ocak 2021 Perşembe 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti