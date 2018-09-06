Hindistan'da bu kez 9 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürdüler

Hindistan'da bu kez 9 yaşındaki kız çocuğunun tecavüz edilip öldürülmesinin arkasından üvey annesi çıktı

Keşmir'in Hindistan tarafından yönetilen kesiminde, 9 yaşında bir kız çocuğunun üvey annesinin talimatıyla toplu tecavüz edilip katledildiği anlaşıldı.

Hindistan'dan her gün tecavüz haberleri gelirken vakalardaki vahşet boyutu sürekli tırmanıyor.

Bu kez Pakistan ile Hindistan arasında bölünmüş Keşmir'in Hindistan tarafından yönetilen kesiminde, 9 yaşında bir kız çocuğuna toplu tecavüz edip öldürmekten 6 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında kız çocuğunun üvey annesi de var.

'ÜVEY ANNE, ÖZ OĞLUNA YAPTIRDI'

Anne, 14 yaşındaki öz oğluyla arkadaşlarına, 9 yaşındaki üvey kızına kendi gözleri önünde tecavüz etme talimatı vermekle suçlanıyor.

12 gündür kayıp olan çocuğun ölü bedeni, pazar günü Keşmir'in Baramulla bölgesindeki ormanlık alanda bulundu. Cesedin tahrip edilip asitle yakıldığı belirlendi.

BABA 'KUMA' GETİRMİŞ

Haberlerden babanın birden çok kadınla evli olduğu, zanlı kadının ikinci eşi ve kızını kıskandığı, kocasının en sevdiği evladı olduğu gerekçesiyle kızın canına kast ettiği anlaşılıyor.

'GAREZ BESLİYORDU'

NDTV haber sitesi, polis başkomiseri Mir İmtiyaz Hüseyin'in ''Üvey anne, kocasının ikinci eşine ve onun çocuklarına garez besliyordu'' görüşünü aktardı.

Buna göre 36 yaşındaki kadın, çocuğu ormana götürüp kendi oğlu ile onun erkek arkadaşlarına sırayla kıza tecavüz etmelerini emretti.

BALTA, ASİT YETMEDİ, GÖZLERİNİ ÇIKARDILAR

Ardından üvey anne çocuğu boğarken diğerlerinden biri baltayla kızın kafasına vurdu. Bir diğeri araç aküsünden getirdiği asidi kızın bedenine dökerken öbürü kızın gözlerini çıkardı.

Polis açıklamasında ''Cesedin fiziksel durumu ve adli tıbbın önanalizi, tüm bu olguları teyit ediyor'' denildi.

ÇOCUK ZANLILAR ISLAHEVİNE

İmtiyaz Hüseyin de ergen ve genç erkek zanlıların sorguda suçlarını itiraf ettiklerini, ayrı ayrı olguları teyit ettiklerini söyledi. Ergenlerin ıslahevine gönderileceklerini ve çocuk ceza yasasına göre muamele göreceklerini kaydetti.

KEŞMİR'E SIÇRADI

Hindistan'ın hemen her yerinde bebek-çocuk demeden tecavüz furyası yaşanırken, bu Keşmir'de son dönemdeki ikinci tecavüz-cinayet vakası oldu.

Nisan ayında Müslüman bir ailenin 8 yaşındaki kız çocuğu toplu tecavüzün ardından öldürülmüştü.

HİNDU-MÜSLÜMAN GERGİNLİĞİ

Zanlı olarak belirlenen iki Hindu erkeğe destek için düzenlenen mitinge ülkede iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nden (BJP) iki bakanın katılması ulusal çapta infial yaratmıştı.

Hindistan, 2012 yılında başkent Yeni Delhi'de 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin yolcu otobüsünde toplu tecavüz edilerek işkenceyle öldürülmesinden beri cinsel saldırı dalgasına teslim olmuş halde.

ÖLÜM CEZASI SUÇU TIRMANDIRDI

2012'de günler boyu devam eden protestolar karşısında tecavüzle mücadele yasaları çıkaran hükümet, bu gerekçeyle ölüm cezası da getirdi.

Ancak ölüm cezasının göz korkutması beklenirken tecavüz vakaları katlanarak arttı. Üstelik küçük çocukları ve bebekleri de hedef aldı.