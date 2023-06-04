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Hindistan’daki tren kazasında can kaybı artıyor

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Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında can kaybı 294'e yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, kazaya ilişkin raporun açıklanması bekleniyor.
Hindistan’daki tren kazasında can kaybı artıyor

Hindistan’ın Odisha eyaletinin kuzeydoğusundaki Balasore bölgesinde meydana gelen, iki yolcu ve bir yük treninin çarpıştığı kazada can kaybı 294’e ulaştı.

Hindistan medyası, kaza bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Hint medyasına konuşan Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, raporun en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Tren kazasında ölü sayısının arttığı açıklandı.

Kazanın, raylardaki elektronik bağlantı sistemindeki değişiklik sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Soruşturma kapsamında insan hatası olup olmadığının belirlenmesi öngörülüyor.

“EN AĞIR CEZA VERİLECEK”

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Balasore Tren Kazası nedeniyle derin bir acı duyuyorum. Düşüncelerim yaslı ailelerle birlikte. Ölenlerin ailelerinin kayıpları telafi edilemez ancak hükümet onlara yardım etmek için her yolu deneyecektir. Bu olay hükümet için çok ciddi, her türlü soruşturma için talimat verildi ve kim suçlu bulunursa ona en ağır ceza verilecek” dedi.

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