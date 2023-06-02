  • BIST 5.103,24
  • Altın 1325.411
  • Dolar 20.8758
  • Euro 22.5206
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Hindistan’dan balistik füze denemesi

» »
Hindistan, balistik füze Agni-1'in deneme atışını gerçekleştirdi.
Hindistan’dan balistik füze denemesi

Hindistan Savunma Bakanlığı, balistik füze Agni-1’in deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, fırlatmanın Stratejik Kuvvetler Komutanlığı tarafından Odisha eyaletindeki APJ Abdul Kalam Adası’ndan gerçekleştirildiği bildirildi.

Fırlatmanın başarılı olduğu belirtilen açıklamada, “Agni-1, hedefleri oldukça yüksek bir hassasiyetle vurabilen kanıtlanmış bir sistemdir” ifadesi kullanıldı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin: Bizi korkutmaya çalışıyorlar31 Mayıs 2023 Çarşamba 11:47
  • Çin, 2030’a dek Ay’a ayak basmayı hedefliyor30 Mayıs 2023 Salı 21:23
  • Rapor: Rusya’nın askeri harcamaları artıyor, hükümete baskı yaratabilir30 Mayıs 2023 Salı 18:35
  • Rusya ve Ukrayna başkentleri drone ve füzelerle vuruyor30 Mayıs 2023 Salı 15:34
  • Japonya'da işsizlik oranı beklentilerin üzerinde geriledi30 Mayıs 2023 Salı 14:30
  • Rusya füze yağdırdı, Zelenskiy isyan etti30 Mayıs 2023 Salı 09:48
  • Çin’den Erdoğan’a seçim tebriği29 Mayıs 2023 Pazartesi 15:59
  • Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırısı29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:29
  • Ukrayna: Kiev’e İHA saldırısı düzenlendi28 Mayıs 2023 Pazar 13:40
  • İran’dan Zelenskiy’e tepki: Batı’dan daha fazla yardım almak için…27 Mayıs 2023 Cumartesi 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti