Holguin ay sonundan önce geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak yeniden atanan Maria Angela Holguin’in bu ay sonundan önce adaya gelmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak yeniden atanan Maria Angela Holguin’in bu ay sonundan önce adaya gelmesi bekleniyor.

Holguin’in adada bulunacağı süre içerisinde Kıbrıs sorunundaki çabaları sürdürmeye çalışacağını yazan Fileleftheros gazetesi, Rum kesiminin Holguin’in bu kez daha iyi bir sonuç ortaya çıkması için, daha sistematik bir şekilde çalışacağını umduğunu kaydetti.

Haberde, Kıbrıs sorunundaki perspektiflerin ve Cenevre’de BM Genel Sekreteri tarafından ortaya konulan hedeflerin hayata geçirilip geçirilmeyeceğinin, büyük ölçüde Holguin’in yapacağı işe bağlı olduğu da belirtildi.

Holguin’in önümüzdeki hafta resmi olarak BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi görevini üstleneceğini ifade eden gazete, Rum kesimi açısından çabanın değişmediğini ve bunun Holguin’in misyonunun ilk kısmında olduğu gibi, Kıbrıs sorununun temel konularına odaklanılması olduğunu belirtti.

Haberde, Holguin’in Kıbrıs içi ve dışındaki temaslarının Kıbrıs sorununda perspektif olup olmadığını göstereceği de ifade edildi.

Gazeteye göre, memur sendikası “PASİDİ”nin dün gerçekleştirilen yıllık kongresine katılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise, Kıbrıs sorunu hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerin Kıbrıs sorununun özüyle değil Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili olmasının Rum kesiminin arzusu olmadığını ifade etti.

“Elinde herhangi bir koz olup olmadığının” kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, meselenin Kıbrıslı Türkler veya Türkiye karşısında kazanmak olmadığını söyledi.

Kıbrıs’ın 50 yıldır işgal altında olduğu iddiasını yineleyen Hristodulidis, her geçen gün olguların daha da zorlaştığını, oldubittilerin pekiştiğini ve kendisinin de Kıbrıs Rum halkına söz verdiği üzere, elinden geleni yapma yükümlülüğünde olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis durumların kolay olmadığını, ancak müzakereleri yeniden başlatmalarını sağlayacak koşulları meydana getirecek anahtar, strateji ve yönteme sahip olduklarını ekledi.

Letimbiotis

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise dün RİK’e yaptığı açıklamada, temmuz sonunda gerçekleştirilecek çok taraflı görüşme nedeniyle Holguin’in görevi devralması ardından yoğun temaslarda bulunmasını umduğunu dile getirdi.

Sözleşmesinin aktif hale getirilmesinin ardından Holguin’in Kıbrıs’ı ziyaret etmesi ve üç garantör gücün başkentlerinde de temaslarda bulunmasının beklendiğini ifade eden Letimbiotis, Holguin’in misyonun ilk kısmında Kıbrıs, Atina, Ankara, Londra ve Brüksel haricinde BM Güvenlik Konseyi üyelerini ziyaret ettiğini de anımsattı.

Müzakereciler önümüzdeki hafta görüşecek

Öte yandan gazete liderler düzeyinde yeni bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varılmamış olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun görüşmelerine normal şekilde devam ettiklerini ve bir sonraki görüşmelerinin de önümüzdeki hafta yapılacağını belirtti.

Alithia gazetesi ise, “Karamsar Bir Şekilde Uyudu, İyimser Bir Şekilde Uyandı” başlıklı haberinde Kıbrıs sorunundaki durgunluktan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yapılacak bazı açılımlar konusunda verdiği sözlere geçildiğini yazdı.

Hristodulidis’in 24 saat içerisinde yaşadığı hayal kırıklığı ve aldığı ret cevapları ardından iyimserlik söylemlerine geçtiğini ve Hristodulidis’in buna neyin neden olduğunu açıklamadığı yorumunda bulunan gazete, Hristodulidis’in yine bazı gelişmeler ve açılımlar olacağını açıkladığını ekledi.

Menelau

Gazetede yer alan başka bir habere göre, Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau ise, dün “Omega’ya” yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Lefkoşa’da yayalara hizmet verecek yeni bir sınır kapısı açılması önerisine şimdilik olumlu bir yanıt gelmediğini söyledi.

Açıklamasında, liderlerin pazartesi günü yaptıkları görüşmenin sonucunun hayal kırıklığı yarattığını öne süren Menelau, bugün bulundukları noktaya gelme sürecinin her aşamasında, Kıbrıs Türk tarafının tepkisinin aynı olduğunu ileri sürdü.

Menelau, Kıbrıs Türk tarafının süreçte gecikmeler yaşanması ve sürecin ilerlememesi için engeller ortaya koyduğunu da iddia ederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın liderler görüşmesinin büyük bir kısmını KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili tutuklamaları protesto ederek geçirdiğini öne sürdü.

Bu tutuma rağmen BM Genel Sekreterinin yeni bir atmosferden söz etmesinin önemine işaret eden Menelau, kendilerinin kararlılık ve hedefe odaklı bir şekilde ilerlediklerini kaydetti.

Temmuz’da Cenevre’de yapılacak yeni toplantı öncesinde sınır kapılarıyla ilgili bir anlaşma olmasının sürece çok yardımcı olacağını da savunan Menelau, ne olursa olsun çabayı göstermekten vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Durmayacaklarını çünkü engellerle karşı karşıya olduklarını belirten Menelau, bunun kendileri için bir seçenek olmadığını söyledi.

Holguin’in misyonunun süresiyle ilgili bir soruya karşılık ise Menelau, Rum kesiminin Holguin’in görevinin yeni çok taraflı toplantıya kadar olacağını düşünmediğini ve Temmuz’dan sonra da Holguin’in misyonunun devam edeceğini sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “Sürecin Canlandırılması İçin Holguin Bekleniyor” başlıklı haberinde Kıbrıs sorununda hareketlilik olmasıyla ilgili ümitlerin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya gelişiyle ilişkilendirildiğini yazdı.

Holguin’in adaya iki amaçla geleceğini de kaydeden gazete, bunlardan birincisinin Holguin’in, tarafların Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) hayata geçirilmesi konusunda anlaşmasına yardımcı olması, diğerinin de diyaloğun canlandırılması koşullarının oluşturulması olduğunu ekledi.

Haravgi gazetesi ise, konuyla ilgili habere “Müzakerelerin Yeniden Başlamasıyla İlgili Koşulların Meydana Getirilmesine İlişkin Strateji Var” başlığıyla yer verdi.