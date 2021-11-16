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Hollanda PATLADI!

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Hollanda'da haftalık Covid-19 vakalarında en yüksek artış kaydedildi.
Hollanda PATLADI!

Hollanda'da, son 1 haftada 110 bin 558 kişide yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, vaka sayısı son 1 haftada 110 bin 558 arttı.

Bunun, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek 1 haftalık vaka sayısı ve bir önceki haftaya göre yüzde 44 daha fazla olduğu belirtildi.

Son 24 saatte 20 bin 252 kişide virüs tespit edildi

Ülkede, son 24 saatte 20 bin 252 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Geçen günlerde test laboratuvarlarındaki arızadan dolayı o günlerde sayılmayan vaka sayılarının da son 24 saatteki sayıya eklendiği belirtildi.

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 2071'e ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 385 olduğu ve 35 kişinin yaşamanı yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Geçici hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada ise 13 Kasım'da yürürlüğe giren yeni korona önlemleri nedeniyle zor durumda olan şirketler için yaklaşık 1,3 milyar avroluk yeni bir mali destek paketi sunulacağı bildirildi.

Geçici hükümet, 2 Kasım'da, Covid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Covid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini, 12 Kasım'da ise "kısmi kapanma"ya gidildiğini açıklamıştı.

 

T24.

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