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Hollanda’da yolu kapatan 1579 çevreci gözaltına alındı

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Hollanda'da polis, idari başkent Lahey'de parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmını kapatarak fosil yakıt kullanımının sonlandırılması için eylem yapan iklim aktivistlerine tazyikli suyla müdahale ederek 1579 kişiyi gözaltına aldı.
Hollanda’da yolu kapatan 1579 çevreci gözaltına alındı

“Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)” adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan binlerce kişi, şehrin girişi olan A12'nin son kısmını kapatarak bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu.

Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi.

Ellerinde “Fosil yakıt endüstrisine sübvansiyon vermeyi durdur”, “Dünyaya iyi davran” ve “Fosil olma, aptal” yazılı pankart taşıyan göstericiler, uzun süre yolda oturma eylemi yaptı.

“FOSİL SÜBVANSİYONLARI KALDIRILINCAYA KADAR DEVAM EDECEĞİZ”

Çevreci aktivist Peter Boers, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda hükümetinin fosil yakıt endüstrisine çok fazla sübvansiyon sağladığını söyledi.

Hükümetin yaklaşık 17 milyar avro sübvansiyon sağladığını belirten Boers, “Fosil yakıtları vermek yerine sürdürülebilirliğe 17 milyar yatırım yapabiliriz. Sübvansiyonlar kaldırılırsa çok şey fark edecek.” dedi.

Boers, hükümetin fosil yakıt endüstrisine sübvansiyon sağlamayı bırakmasını istedikleri için eylem yaptıklarına vurgu yaparak “Hollanda Parlamentosu Lahey’de olduğu için A12 yolunu kapatıyoruz. Fosil sübvansiyonları kaldırılıncaya kadar devam edeceğiz. Umarım bu kısa sürede gerçekleşir.” ifadesini kullandı.

Göstericilerden Jeltje Kok da fosil yakıt endüstrisinden dolayı ülkede kirlilik ve pis kokular oluştuğunu kaydetti.

Kok, “Hükümet ne yapıyor? Enerji tüketimi üzerinden vergi ödemek zorunda olmadıkları için endüstrilere ve hava yolu şirketine hediye veriyor. Yaptığımız eylem ile Hollanda hükümetine şu mesajı vermek istiyoruz. Fosil sübvansiyonu kaldırılana kadar burada oturacağız.” diye konuştu.

Soyadını vermek istemeyen çevreci Maarten de “Fosil yakıt satın alan şirketlere çok fazla paralar veriliyor. Fosil yakıt çevreyi çok kirlettiği için hükümetin fosil yakıt için vergi almasını istiyoruz. Bu durum şu anda dünyanın en büyük sorunu ve daha da büyüyor. Zamanında müdahale edilmesi gerekir.” diyerek tepkisini dile getirdi.

1579 GÖZALTI

Eylemin yapıldığı yerin gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği uyarısı yapan polis, protestonun başlamasıyla göstericilere müdahale etmeye başladı.

Göstericilere tazyikli su sıkan polis, uyarılara rağmen yolu ve çevresini terk etmeyenleri gözaltına aldı ve halk otobüsleri ile bölgeden uzaklaştırdı. Kendilerini birbirlerine bağlayan bazı eylemciler de demir kesme makaslarıyla ayrıldı.

Lahey polisi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 1579 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, bir aktivistin gözaltına alınması sırasında bir polis memurunun ısırıldığı ve yaralanan polisin tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Lahey kentinin girişindeki A12 yolunun son kısmını 6 kez kapatan Extinction Rebellion grubu, en son 12 Mart’ta aynı yolu kapatıp eylem yapmış ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

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