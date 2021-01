Horozoğlu:Hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 191 ulaştı

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının en ağır yaşandığı ülkelerden olan İngiltere’deki durum, orada yaşayan Kıbrıslı Türkleri de olumsuz etkileniyor.

Son iki haftada Kıbrıslı Türkler arasındaki can kayıpları artarken, yüzün üzerindeki Kıbrıslı Türk de yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, ülkede koronavirüs salgınında yaşananları ve Kıbrıslı Türklerin nasıl etkilendiğini BRT’ye anlattı.

ManşetArtı programına telefon bağlantısıyla katılan Horozoğlu, koronavirüs salgınının İngiltere yaşayan Kıbrıslı Türkler arasında can kaybına neden olmaya devam ettiğini belirtti.

Salgının yeniden hızlanmasıyla can kayıpları bakımından kötü bir dönem yaşanmakta olduğuna işaret eden Horozoğlu, günde ortalama 4 ile 7 Kıbrıslı Türk’ün hayatını kaybettiğini aktardı. Nafiya Horozoğlu, sadece Pazartesi günü 16 Kıbrıslı Türk’ün yaşamını yitirdiğini belirterek, Kıbrıslı Türkler arasında toplam can kaybının 191’e ulaştığını kaydetti. Bu rakamların sadece kayda geçen vakalar üzerinden olduğunu ve kayda geçmeyenlerle birlikte sayının 230’a ulaştığının tahmin edildiğini anlatan Horozoğlu, özellikle Londra dışındaki ölümlere ilişkin bilgilere ulaşmakta sıkıntı yaşandığını ifade etti. Horozoğlu, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler arasında yaşlı nüfusun çoğunlukta olmasının ölüm oranlarındaki fazlalığı artıran bir etken olduğunun altını çizerek, can kayıplarının genelde 60 yaş üzerindeki kişilerde görüldüğünü söyledi.

Kendilerine ulaşan bilgilere göre, yüzün üzerindeki Kıbrıslı Türk’ün de halen yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermekte olduğunu ifade eden Horozoğlu, ileri yaşların yanı sıra yirmili yaşlarda olup da hiçbir sağlık sorunu bulunmayan Kıbrıslı Türklerin de bu rakama dahil olduğunu vurguladı. Nafiya Horozoğlu, artan vaka ve ölüm sayısının İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumu arasında ciddi bir üzüntü ve endişeye neden olduğunu kaydetti ve bu hafta bir anne ile kızının yarım saat arayla virüse yenik düştüklerini anımsattı.