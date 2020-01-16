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HP Parti Meclisi, 'bağımsız aday' HP Milletvekili Özersay'ı destekleyeceğini açıkladı

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HP Parti Meclisi, 'bağımsız aday' HP Milletvekili Özersay'ı destekleyeceğini açıkladı
HP Parti Meclisi, 'bağımsız aday' HP Milletvekili Özersay'ı destekleyeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle toplanan HP Parti Meclisi, seçimlerde, 'bağımsız aday' HP Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay'ı destekleyeceğini duyurdu.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından basın karşısına geçen HP Parti Meclisi'nin kararını, Parti'nin Genel Başkan Vekili  Yenal Senin açıkladı.

Senin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gerek üyelerden, gerekse de toplumun her kesiminden gelen talepler doğrultusunda Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay'ı oy birliğiyle destekleme kararı almıştır. Vatana, millete hayırlı olmasını dilerim. Gerek Sayın Özersay'ın duruşu, gerek Kıbrıs sorunu konusundaki vizyonu ve de gerekse dış politikadaki aktifliği ve Türkiye ile ilişkileri konusunda örtüşdüğümüzü, aynı vizyona sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bu bağlamda, bağımsız aday Kudret Özersay'a hem sahada hem de gönüllerde tam destek verdiğimizi ifade etmek istiyorum."

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