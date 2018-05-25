HP'den 5 ilçede önemli karar

Halkın Partisi dün akşam yaptığı parti meclisi toplantısında Lefke, Dipkarpaz, Mehmetçik, Vadili ve Paşaköy Belediyelerinde, hem Belediye Başkanlığı hem de Belediye Meclis üyeliği düzeyinde seçime katılım kararı verdi.

Halkın Partisi Parti meclisi, İnönü Belediyesi’nde bağımsız aday Beyhan Gürgöze, Alsancak Belediyesi’nde Fırat Ataser, Esentepe Belediyesi’nde Sinan Güneş, Beyarmudu Belediyesi’nde Ethem Akmercan, Yeni Boğaziçi Belediyesi’nde Mustafa Zurnacılar’a destek kararı aldı.

Parti meclisi ayrıca Tatlısu Belediyesi Başkan Adayı Hayri Orçan ve Akdoğan Belediyesi başkan adayı Ahmet Latif’e de 2018 seçimlerinde destek kararı verdi. Halkın Partisi 2018 belediye seçimlerinde, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Güzelyurt’ta tabanını serbest bırakma kararı aldı.

Söz konusu yerlerde gerçekleşecek olan seçimde, Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada “seçmenlerimizin adaylar arasından en doğru kararı vereceğine inancımız tamdır” denildi. Halkın Partisi’nin, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele, Güzelyurt, Lefke, Gönyeli, Dipkarpaz, Mehmetçik, Paşaköy, Vadili, Yeniboğaziçi, Tatlısu ve Beyarmudu Belediyeleri’nde Belediye Meclis Üyeliği seçimlerine tam liste olarak katılacağı da belirtildi.