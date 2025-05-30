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Hristodulidis ile Holguin tekrardan görüştü

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bugün yeniden bir araya geldiği belirtildi.
Hristodulidis ile Holguin tekrardan görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bugün yeniden bir araya geldiği belirtildi.

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’in haberine göre, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, temmuz ayındaki çok taraflı konferansın, Birleşmiş Milletlerin değil, iki liderin taahhüdü olduğunu ifade ederken olumlu sonuç alınmasına dair iyimserliğini de dile getirdi.

Holguin, Hristodulidis ile temmuz ayındaki toplantının hazırlıklarının ele alındığı iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ayrıca sıkı bir çalışmanın da yürütüldüğünü söyledi.

İki toplumlu teknik komitelerle görüşmelerin önemini de vurgulayan Holguin, çevre, kültürel miras, gençlik komiteleriyle bir araya geldiğini belirtti.

Holguin ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara’da, bunun ardından ise Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile görüşeceğini teyit etti.

Holguin, daha sonra Londra ve Brüksel’deki görüşmelerini tamamlamasının ardından Kıbrıs’a geri dönecek.

Holguin açıklamasında ayrıca temmuz ayındaki toplantıya kadar ilerleme ve olumlu sonuç elde edilmesi temennisini dile getirdi.

“Her zaman iyimserim” şeklinde konuşan Holguin, “ Kıbrıslıların yaşamıyla ilgili sonuçların elde edilebilmesi için olumlu bir anın söz konusu olduğuna inandığını” da ifade etti.

Letimbiotis

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise yaptığı açıklamada, çok taraflı konferans ışığında, Holguin’in Kıbrıs’taki çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken görüşmenin yapıcı ve yararlı geçtiğini söyledi.

Letimbiotis, Rum Yönetimi’nin, diyalog aradığını belirtti ve BM’nin sürece ilişkin bağlılığını da vurguladı.

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