Hristodulidis, Tatar ile 5 Mayıs’ta görüşeceklerini açıkladı

Nikos Hristodulidis, Ersin Tatar ile 5 Mayıs Pazartesi günü yeniden görüşeceklerini açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Hristodulidis, 15. Lefkoşa Ekonomi Kongresi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilci atamasıyla ilgili yeni bir gelişme olup olmadığı sorusu üzerine, BM kanadından resmî açıklamaların beklendiğini ifade ederek, bürokratik sürecin devam ettiği yönünde bilgi aldığını kaydetti.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir sonraki görüşme tarihinin 5 Mayıs Pazartesi günü olarak kararlaştırıldığını duyurarak, “Gerçekleştireceğim görüşmeyi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılacak açıklamayı ve Temsilcinin Kıbrıs’a gelişini bekliyorum” ifadelerini kullandı.