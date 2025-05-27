  • BIST 9277.02
  • Altın 4133.606
  • Dolar 39.0084
  • Euro 44.265
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİranlı kadınların direnişi: Değişim sessiz yaşanıyor

Hristodulidis: ''Yargı bağımsızdır, kovuşturmalar durmayacak''

»
Nikos Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum mallarını gasbedenlere yönelik kovuşturmalar sona ermeden görüşmelere katılmayacağı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.
Hristodulidis: ''Yargı bağımsızdır, kovuşturmalar durmayacak''

Hristodulidis, “Bay Tatar ne söylerse söylesin, bu kovuşturmalar kesinlikle durdurulmayacak,” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, bireysel mülkiyet hakkına saygı gösterilmesi yönünde daha önce bir mutabakat olduğunu hatırlatarak, “Yasa dışı eylemlerde bulunanlar cezai takibe uğrar. Yargı bağımsızdır ve yürütme müdahale etmez,” dedi.

Bu konunun yeni olmadığını da belirten Cumhurbaşkanı, “15 Ekim’de Tatar tarafından BM Genel Sekreteri’ne iletildi. Daha önce de Cenevre’de gündeme getirilmişti. Ama bir hukuksuzluk hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz,” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Holguin 26 Mayıs’ta liderlerle görüşecek19 Mayıs 2025 Pazartesi 11:29
  • “Mülkiyet krizinde sorunların çözümü, siyasetin devreye girmesiyle mümkün olur”16 Mayıs 2025 Cuma 13:44
  • Tatar: Hristodulidis iki yüzlü bir siyaset izliyor08 Mayıs 2025 Perşembe 11:58
  • Maraş adımı geliyor08 Mayıs 2025 Perşembe 11:56
  • Holguin ay sonundan önce geliyor07 Mayıs 2025 Çarşamba 17:08
  • Tatar: Mülklere ilişkin davalar konusunda rahatsızlığımız New York’a bildirilmeli05 Mayıs 2025 Pazartesi 14:37
  • BM: Liderler konuları düzenli olarak ele almaya devam edecek05 Mayıs 2025 Pazartesi 14:36
  • Kıbrıslı liderler bugün bir araya gelecek05 Mayıs 2025 Pazartesi 08:32
  • Erhürman: Güney Kıbrıs'ta mülkiyet davaları artık bireyleri de etkilemeye başladı02 Mayıs 2025 Cuma 14:10
  • CTP: 24 Nisan iradesi canlıdır: Çözüm bir seçenek değil, toplumsal ihtiyaçtır!24 Nisan 2025 Perşembe 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti