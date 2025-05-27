Hristodulidis: ''Yargı bağımsızdır, kovuşturmalar durmayacak''

Hristodulidis, “Bay Tatar ne söylerse söylesin, bu kovuşturmalar kesinlikle durdurulmayacak,” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, bireysel mülkiyet hakkına saygı gösterilmesi yönünde daha önce bir mutabakat olduğunu hatırlatarak, “Yasa dışı eylemlerde bulunanlar cezai takibe uğrar. Yargı bağımsızdır ve yürütme müdahale etmez,” dedi.

Bu konunun yeni olmadığını da belirten Cumhurbaşkanı, “15 Ekim’de Tatar tarafından BM Genel Sekreteri’ne iletildi. Daha önce de Cenevre’de gündeme getirilmişti. Ama bir hukuksuzluk hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz,” şeklinde konuştu.