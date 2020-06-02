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Hükümetin 'seks yasağı' İngiltere'de alay konusu oldu

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Hükümetin 'seks yasağı' İngiltere'de alay konusu oldu
Hükümetin 'seks yasağı' İngiltere'de alay konusu oldu

İngiliz hükümeti, medya tarafından "seks yasağı" olarak adlandırılan ve iki ya da daha fazla insanın kapalı özel ya da kamusal bir alanda bulunmasını yasaklayan düzenleme nedeniyle alay konusu oldu.

Hükümetin pazartesi günü Covid-19 önlemleri kapsamında duyurduğu düzenlemede, kapalı bir alanda veya özel bir yerde yapılan, iki veya daha fazla kişiden oluşan bir toplantılara kısıtlama getirildi.

Yasak, İngiliz medyasında "seks yasağı" olarak ele alındı.

Reuters'ın haberine göre, yasağa ilişkin bir radyo programına konuşan Parlamento üyesi Simon Clarke, hükümetin insanların geceyi evinde geçirdiğinden emin olmak istediğini söyledi.

Yasağın insanların dışarıda birlikte olmasına izin verip vermediği sorulduğunda Clarke, "Koronavirüsün kapalı alandan ziyade açık alanda yayılma riskinin daha düşük olduğunu söylemek doğru olur ancak tabii ki şu anda ya da başka bir zamanda insanları bunu yapmaya teşvik etmiyoruz" yanıtı verdi.

'Seks yasağı' sosyal medyada gündem oldu

Düzenlemenin duyurulmasının ardından "seks yasağı" etiketi sosyal medyada gündeme yerleşti.

Bazı kullanıcılar, Başbakan Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in kısıtlama kurallarını ihlal ettiği iddialarını gündeme getirdi.

Muhafazakar milletvekillerinden Tobias Ellwood hazırlanan düzenlemeyi "absürt" olarak nitelendirdi.

Bazı kullanıcılarsa yasağın nasıl uygulanacağı mizahi bir biçimde sorguladı.

Jen Wood isminde bir kullanıcı, "Herkesin 'seks yasağı'na uymasını sağlamak için özel bir "seks kuvveti" var mı? Pencereleri çalacaklar ve insansız uçaklar falan mı gönderecekler?" paylaşımı yaptı.

 
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