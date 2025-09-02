  • BIST 11271.61
  • Altın 4602.702
  • Dolar 41.1583
  • Euro 47.9313
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

“Hükümetten Kaçak Yaşama Sıfır Tolerans”

» »
Ülkede kaçak yaşamla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Merkezi’nin öncülüğünde geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.
“Hükümetten Kaçak Yaşama Sıfır Tolerans”

Bugün Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamalara, Kaymakamlık personeli, muhaceret polisi, Göç Yönetimi Merkezi’ne bağlı mobil denetim araçları ile Lefke ve Güzelyurt Polis Genel Müdürlükleri katkı koydu.

Yabancı Uyruklular Tek Tek Kontrol Edildi

Denetimler sırasında yabancı uyruklu kişilerin ikamet ve oturma izinleri detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan kontroller sonucunda ülkede yasal statüsü bulunmadığı belirlenen kişilerin tespit edildiği ve haklarında derhal yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

“Kararlı Mücadele Devam Edecek”

İçişleri Bakanlığı Göç Yönetim Merkezi yetkilileri, yapılan uygulamaların yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:
“Ülkede kaçak yaşamın önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması adına kararlı adımlar atılmaya devam edilecek. Bu konuda hiçbir taviz verilmeyecektir.”

Ülke Genelinde Sürekli ve Planlı Denetim

Yetkililer, benzeri denetimlerin ülkenin farklı bölgelerinde düzenli aralıklarla sürdürüleceğini vurguladı. Kaçak yaşamla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ve kamu düzeni için gereken tüm önlemlerin alınacağı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Hükümetten Kaçak Yaşama Sıfır Tolerans”02 Eylül 2025 Salı 12:27
  • Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 zanlı Türkiye'ye iade edildi02 Eylül 2025 Salı 11:51
  • El-Sen grev ertelemesine tepki gösterdi: Kıb-Tek'te sabotaj varsa bunu yapan yönetim kuruludur!02 Eylül 2025 Salı 11:08
  • KTTO Heyeti Avustralya’da Dünya Odalar Kongresi’ne Katılıyor02 Eylül 2025 Salı 10:52
  • Ahmet Tuğcu: Gerçek sabotajcı Kıb Tek Yönetim Kurulu’dur02 Eylül 2025 Salı 09:47
  • Özçınar, Erzurum’da tarım paneline katılacak02 Eylül 2025 Salı 09:21
  • Erhürman: Müzakereler, hep Türkiye Cumhuriyeti'yle paralel yürüdü, bundan sonra da böyle yürüyecektir02 Eylül 2025 Salı 09:16
  • Mevlid Kandili yarın idrak edilecek02 Eylül 2025 Salı 09:15
  • Bakanlar Kurulu grevi yasakladı!02 Eylül 2025 Salı 09:12
  • Erhürman gazeteciler ile buluştu.. Programı binlerce kişi izledi...02 Eylül 2025 Salı 09:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti