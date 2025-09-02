“Hükümetten Kaçak Yaşama Sıfır Tolerans”

Bugün Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamalara, Kaymakamlık personeli, muhaceret polisi, Göç Yönetimi Merkezi’ne bağlı mobil denetim araçları ile Lefke ve Güzelyurt Polis Genel Müdürlükleri katkı koydu.

Yabancı Uyruklular Tek Tek Kontrol Edildi

Denetimler sırasında yabancı uyruklu kişilerin ikamet ve oturma izinleri detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan kontroller sonucunda ülkede yasal statüsü bulunmadığı belirlenen kişilerin tespit edildiği ve haklarında derhal yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

“Kararlı Mücadele Devam Edecek”

İçişleri Bakanlığı Göç Yönetim Merkezi yetkilileri, yapılan uygulamaların yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Ülkede kaçak yaşamın önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması adına kararlı adımlar atılmaya devam edilecek. Bu konuda hiçbir taviz verilmeyecektir.”

Ülke Genelinde Sürekli ve Planlı Denetim

Yetkililer, benzeri denetimlerin ülkenin farklı bölgelerinde düzenli aralıklarla sürdürüleceğini vurguladı. Kaçak yaşamla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ve kamu düzeni için gereken tüm önlemlerin alınacağı belirtildi.