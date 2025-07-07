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Hür-İş, asgari ücret masasının toplanması için resmi başvuruda bulundu

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Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.
Hür-İş, asgari ücret masasının toplanması için resmi başvuruda bulundu

Serdaroğlu yazılı açıklama yaparak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın da benzer bir açıklaması olduğunu kaydetti, “Madem öyle, 15 günlük yasal süreyi beklemeden  hafta içinde masayı toplayalım.” dedi.

Hükümet ve işveren tarafından bu konuda duyarlılık beklediklerini söyleyen Serdaroğlu, şunları kaydetti:

“Mahkemenin verdiği son kararın ardından ümit ederiz ki, toplanacak Asgari Ücret Masası’nda özlenen tabloyla karşılaşırız. Asgari ücretli son toplantıda yüzde 11,12’lik hayat pahalılığını alamadı, yerine yüzde 7,5 hayat pahalılığı verilmişti. Bunun bir artış olmadığını, kaybedileni telafi bile etmediğini defalarca söyledik. Ama tüm bunlara rağmen yapılan artışı maaş zammı olarak lanse etmeye çalıştılar.”

Mevcut hayat pahalılığı oranının maaşlara yansımasının ücretlinin altı ay önceki alım gücüne geri dönmesi anlamına geleceğini söyleyen Serdaroğlu, “Yüksek çıkan bir enflasyonun maaşlara yansıması yüksek artış verildiği anlamına gelmez. Tam aksine hükümetin başarısızlığıdır.” ifadelerini kullandı. Serdaroğlu, altı aylık yüzde 17,79’luk hayat pahalılığın bunun en büyük göstergesi olduğunu savunarak, Güney Kıbrıs'ta beş aylık enflasyonun yüzde 1,8 olduğunu ifade etti.

- “Bedelini çalışana ödetemezler”

Serdaroğlu, TL’nin döviz karşısındaki kaybından dolayı yapacak bir şeyin olmadığının anlayışla karşılanabileceğini ancak mal ve hizmetlerdeki denetimsizliğin ve düzensizliğin anlaşılmasının mümkün olmadığını söyledi, “Bunun bedelini asgari ücretli ödemeyecek, bu yanlışı yapanlar ödeyecektir.” dedi.

İşletme ve işçi sayısında çoğalma varken, asgari ücretliye hayat pahalılığı dahi vermemenin herhangi bir akla ve ekonomik gerekçeye dayandırılamayacağını savunan Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu olarak yüzde 17,79’luk olarak belirlenen altı aylık hayat pahalılığının ve geçmişteki kayıpların göz önüne alınmasıyla asgari ücretin yeniden belirlenmesi çağrısında bulundu.

Serdaroğlu, “Bu yöndeki çağrımızı bugün yaptık. Bizim çağrımızın ardından Sayın Çalışma Bakanı da tarafları toplayacağına dair açıklama yaptı. Buyurun Sayın Bakan. Çağrımız oradadır. 15 günlük yasal süreyi beklemeden bu hafta içinde masayı toplayın, bizi de utandırın. Biz de size takdir edip teşekkür edelim.” ifadelerini kullandı.

 

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