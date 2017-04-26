İdris: Ağzınızdan çıkanlar Kıbrıs Türk’ü için hakarettir

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un “KKTC Türkiye’nin deniz aşırı vilayetidir” şeklindeki açıklamasına ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Bulut’un açıklamalarına ilişkin gün içerisinde muhalefetten sesler yükselmeye devam ediyor.

İlk olarak HP lideri Kudret Özersay “burayı vilayetin yapmaya iznimiz yoktur” şeklinde eleştiride bulunmuştu. Hemen ardından ise CTP lideri Erhürman, “Yiğit Bulut sınırları zorluyor” diyerek eleştirmişti.

Muhalefet kanadının bir diğer güçlü ismi olan TDP’nin Genel Sekreteri Asım İdris ise, “Hade bakalım atayın valiyi de görelim” başlıklı yazısında Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut’a sert eleştirilerde bulundu.

İdris açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

HADE BAKALIM ATAYIN VALİYİ DE GÖRELİM!!!

Ben yine de Sn. Yiğit Bulut diye hitap etmek istiyorum. Ağzınızdan çıkanlar Kıbrıs Türk’ü için hakarettir, talihsizliktir.

Sn. Yiğit Bulut ve bu düşünceyi paylaşanlar, siz Kıbrıs Türk’ünü yanlış tanımışsınız. Ama merak etmeyiniz siz ve sizin gibiler zamanla bizleri iyi tanıyacaksınız ve ağzınızdan çıkanı kulağınız duymak zorunda kalacak.

Hade bakalım atayın bir vali de görelim. Bu işler böyle nutuk sallama ile oluyormuymuş anlayalım.

Ama esas kızdığım halk tarafından seçilip bu halkı temsil etmekle görevli olanlaradır. Küçük menfaatleriniz yüzünden Kıbrıs Türk’ü için hakaret olan bu ve bunun gibi konuşmalara nasıl sessiz kalırsınız? Nasıl susarsınız? Sizin gibi yöneticiler yüzünden bu konuşmalara, daha doğrusu bu hakaretlere muhatap oluyoruz. Yazıklar olsun bu memleketin insanının emeğine, bunca yıllık mücadelesine ki sizin gibi basiretsizler tarafından yönetiliyoruz.

Susun bakalım nereye kadar susacaksınız.