 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.690
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,5901
  • Euro 3,9127
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

İdris: Ağzınızdan çıkanlar Kıbrıs Türk’ü için hakarettir

» »
İdris: Ağzınızdan çıkanlar Kıbrıs Türk’ü için hakarettir
TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un “KKTC Türkiye’nin deniz aşırı vilayetidir” şeklindeki açıklamasına ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Bulut’un açıklamalarına ilişkin gün içerisinde muhalefetten sesler yükselmeye devam ediyor.

İlk olarak HP lideri Kudret Özersay “burayı vilayetin yapmaya iznimiz yoktur” şeklinde eleştiride bulunmuştu. Hemen ardından ise CTP lideri Erhürman, “Yiğit Bulut sınırları zorluyor” diyerek eleştirmişti.

Muhalefet kanadının bir diğer güçlü ismi olan TDP’nin Genel Sekreteri Asım İdris ise, “Hade bakalım atayın valiyi de görelim” başlıklı yazısında Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut’a sert eleştirilerde bulundu.

İdris açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

HADE BAKALIM ATAYIN VALİYİ DE GÖRELİM!!!

Ben yine de Sn. Yiğit Bulut diye hitap etmek istiyorum. Ağzınızdan çıkanlar Kıbrıs Türk’ü için hakarettir, talihsizliktir.

Sn. Yiğit Bulut ve bu düşünceyi paylaşanlar, siz Kıbrıs Türk’ünü yanlış tanımışsınız. Ama merak etmeyiniz siz ve sizin gibiler zamanla bizleri iyi tanıyacaksınız ve ağzınızdan çıkanı kulağınız duymak zorunda kalacak.

Hade bakalım atayın bir vali de görelim. Bu işler böyle nutuk sallama ile oluyormuymuş anlayalım.

Ama esas kızdığım halk tarafından seçilip bu halkı temsil etmekle görevli olanlaradır. Küçük menfaatleriniz yüzünden Kıbrıs Türk’ü için hakaret olan bu ve bunun gibi konuşmalara nasıl sessiz kalırsınız? Nasıl susarsınız? Sizin gibi yöneticiler yüzünden bu konuşmalara, daha doğrusu bu hakaretlere muhatap oluyoruz. Yazıklar olsun bu memleketin insanının emeğine, bunca yıllık mücadelesine ki sizin gibi basiretsizler tarafından yönetiliyoruz.

Susun bakalım nereye kadar susacaksınız.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Azınlık hükümetinden sınavsız, münhalsiz 26 istihdam! İşte tam liste...25 Nisan 2017 Salı 21:11
  • TIP-İŞ acil dışında ameliyatları durdurma karar aldı!25 Nisan 2017 Salı 20:39
  • Bakanlar Kurulu kararları... Akaryakıta 20 gün zam yok!25 Nisan 2017 Salı 20:34
  • Hak-Sen yıllardan beridir önüne geçilemeyen şiddet olayları karşısında ciddi kaygılar taşıdıklarını kaydetti25 Nisan 2017 Salı 17:59
  • Dürüst Akıncılar-Ercan Yolunun 5 Mayıs’ta hizmete gireceğini açıkladı25 Nisan 2017 Salı 17:58
  • DP İlçe Kadın Örgütü, çocuklara sinema keyfi yaşattı25 Nisan 2017 Salı 17:53
  • Balıkçılara Sosyal Sigorta prim desteği25 Nisan 2017 Salı 17:17
  • KIB-TEK'ten kamuoyuna duyuru!25 Nisan 2017 Salı 16:54
  • Dipkarpaz RTE Ortaokulu Müdürü tutuklandı25 Nisan 2017 Salı 16:08
  • "Vatandaşlarımızın suyu idareli kullanmasını rica edİyoruz "25 Nisan 2017 Salı 16:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti