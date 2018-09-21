İginç seçim yarışı: Lenin ve Hitler karşı karşıya

Peru’da Yungar kentinde Hitler Alba Sanchez isimli bir kişi belediye başkanlığına adaylığını koydu. Hitler’in kararına Lenin Vladimir Rodriges Valvarde adlı diğer bir aday karşı çıktı ve ilgili makamlara Hitler'in engellenmesi için başvuruda bulundu.

Peru’da yayın yapan RPP radyosunun aktardığına göre, ülkedeki belediye başkanlığı seçimleri Sovyetler Birliği lideri Vladimir Lenin ile Nazi lideri Adolf Hitler’in ismini taşıyan iki kişiyi karşı karşıya getirdi.

Yugar kentinde Hitler Alba Sanchez isimli bir kişi belediye başkanlığına adaylığını koydu. Lenin Vladimir Rodriges Valvarde ise seçim kuruluşlarına Hitler’in belediye başkanı olmasının engellenmesi için başvuruda bulundu.

Lenin, böyle bir insanın gerçekten var olduğundan şüphe duyduğunu, ismin rakipleri tarafından kullanıldığını düşünmesinden dolayı itirazda bulunduğunu söyledi.

'BEN İYİ HİTLER'İM, BABAM EGZOTİK DİYE BU İSMİ KOYMUŞ'

Sağcı 'Biz Peru'yuz' partisinin adayı olan Hitler ise "Ben iyi Hitler’im" açıklaması yaptı. Hitler, daha önce adı yüzünden ayrımcılığa maruz kaldığını ve ismini değiştirmek istediğini, ancak sonunda babasını kırmamak için bu kararını hayata geçirmediğini anlattı. Hitler "Babam bu ismi egzotik bulduğu için koymuş, Hitler’i bilmiyormuş" dedi.

Hitler 'Peru’nun İmkanı' partisinden aday olarak 2011-2014 yılları arasında Yungar kentinin belediye başkanlığını yapmıştı.