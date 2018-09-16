İHA sürüleri kozlarını TEKNOFEST'te paylaşacak

Teknoloji odaklı birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak TEKNOFEST'te, sürü İHA'ların simülasyon ortamındaki rekabetine tanıklık edilecek.

Çok sayıda insansız hava aracının (İHA) koordineli ve görev paylaşımı yaparak kullanılmasını içeren "sürü teknolojisi", İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Türkiye için sıra dışı bir rekabete aracılık edecek.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest İstanbul kapsamında Türkiye için ilk olan bir dizi etkinlik yapılacak.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Teknofest İstanbul’un dikkati çeken yarışmalarından birini Sürü İHA Yarışması oluşturuyor.

Yarışmada, tanımlanan görevlerin, birden fazla İHA ile görev paylaşımı, yedekleme ve birbirini tamamlama esaslı olarak sürü halinde gerçekleştirilmesine yönelik yazılım algoritmaları geliştirilecek.

Sürü İHA yarışmasıyla gelecekte askeri, arama-kurtarma ve eğlence alanında aktif olarak kullanılacak bu teknolojiye gençlerin hazırlanması ve Türkiye'de bu konudaki bilgi birikimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Sürü sistemlerinin ana özelliğini paylaşımlı verilen görevin daha etkin, arıza ve hata gibi faktörlerden en az şekilde etkilenerek yerine getirilmesi oluşturuyor.

Sürü İHA stratejileri geliştirmek ve test etmek için gerçek İHA kullanımı oldukça masraflı oluyor. Geliştirme aşamasında karşılaşılan hatalar İHA'ların zarar görmesine yol açıyor. Bu sebeple sürü stratejileri geliştirme çalışmalarında simülasyon sistemleri oldukça yaygın kullanılıyor.

En iyi görev paylaşımı kazandıracak

TEKNOFEST'teki yarışmaya 36 takım başvurdu. Takımlar, yarışma kapsamında 20 değişik senaryoda yeteneklerini sergileyecek.

Yarışmada açık kaynak yazılımlar kullanılarak geliştirilen bir simülasyon ortamı yarışmacılara sunulacak. Yarışmacılar bu ortamda stratejilerini hızlı şekilde geliştirebilecek ve performanslarını ortaya koyabilecek.

Simülasyon ortamında yarışmacılara değişik terörist tespit ve takip senaryoları verilecek. Simülasyonun başında İHA'lar kalkışla birlikte görev dağılımı yapacak. Simülasyonun herhangi bir anında bir grup terörist bir binadan başka binaya hareket edecek. İHA'ların amacı bu terörist grupları tespit edip üsse bildirmek olacak. Simülasyon sistemi, sürü İHA takımlarının performansını teröristlerin yerini hızlı tespit, doğru şekilde teröristleri takip ve alan keşfetme gibi kriterlere göre puanlayacak.

Bu görevler yapılırken takımları önemli kısıtlılıklar bekleyecek. İHA'ların sınırlı pil süresi nedeniyle üsse geri dönüp pil değişimi yapmaları gerekecek. İHA'lardan birinin düşmesi durumunda diğer İHA'lar düşen aracın görevini paylaşacak. İHA'ların haberleşmesi birbirlerine uzaklıkla sınırlı olacak. Birden çok terörist grup aynı anda veya değişik zamanda farklı binalardan hareket edebilecek. Takımlar da stratejilerini bu kısıtları göz önünde bulundurarak geliştirecek.

Yarışmacılar çeşitli senaryolarda aldıkları puanlara ve raporlarına göre sıralanarak ödüllendirilecek.

Türkiye'nin ilk kapsamlı robot simülasyonu yarışması

Simülasyon yarışmaları yapay zeka araştırmaları için oldukça yoğun kullanılıyor. Bunların en çok bilinenlerini DARPA'nın düzenlediği DARPA Robotics Challenge (DRC) ve NASA'nın düzenlediği Space Robotics Challenge oluşturuyor.

İki yarışmada da kullanılan açık kaynak simülasyon ortamı (Gazebo robotik simülatörü) TEKNOFEST'te de olacak. Bu yarışmalarda tek robot için geliştirilen beceriler test edilirken, TEKNOFEST'teki kullanım bir ilk olarak kayda geçecek. Yarışma aynı zamanda Türkiye'de yapılan ilk kapsamlı robot simülasyonu yarışması olarak da dikkati çekiyor.