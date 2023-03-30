İki Trafik Kazası, İkisinin Sebebi Alkol!

Bugün iki ayrı bölgede trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın subaylığı tarafından kazalar ile ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

"30.03.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Mert ERDEM (E-38) 132 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZNU 419 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve elektirik direğine çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Mert ERDEM tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

30.03.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne’de Raif Denktaş Caddesi üzerinde, Lal GÜREL (K-23) 208 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LU 762 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet TUNÇTÜRK (E-33) yönetimindeki SL 777 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. LU 762 plakalı araç sürücüsü Lal GÜREL tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."