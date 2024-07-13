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"İlgisizlik nedeniyle Lefke gerçek anlamda ilçe olamadı"

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Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Lefke'nin 2018'de ilçe olmasından bu yana gerekli adımların atılmadığını belirtti. Kaymakamlık mevkiinin boş olduğunu ve bölgede polis müdürlüğü, tapu, hastane ve diğer dairelerin bulunmadığını ifade etti.
"İlgisizlik nedeniyle Lefke gerçek anlamda ilçe olamadı"

Platform adına yazılı açıklama yapan Platform Koordinatörü Teoman Oktay, 2018 yılından bu yana aradan geçen 6 yılda merkezi yönetimin Lefke’ye karşı duyarsız davranması sonucu Lefke’nin gerçek anlamda bir ilçe olamadığını savundu.

Lefke ilçesinin yerli-yabancı, öğrenci ve diğer sakinleriyle 30 binin üzerinde nüfusa sahipken, Lefke’nin emniyet gereksiniminin çok az sayıda görevlisi bulunan bir polis karakolu tarafından karşılanmaya devam ettiğini belirten Oktay, Lefke STÖ temsilcileri olarak 1 yıl önce Polis Genel Müdürü ile yaptıkları görüşmede Lefke Polis Müdürlüğünün oluşturulacağı bilgisinin alındığını hatırlattı.

Lefke’de Nisan 1964 tarihine kadar Tapu Dairesi bulunduğunu, o günlerde merkezi idarenin aldığı bir kararla Lefke Tapu Dairesi’nin kapatıldığını da aktaran Oktay, tapu kayıt ve kütüklerinin Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğine nakledildiğini, Güzelyurt’un Lefke’den önce ilçe olması nedeniyle, Güzelyurt’ta açılan Kaza Tapu Amirliğine, Lefke İlçesindeki taşınmazlara ilişkin kayıt ve kütüklerin de aktarıldığını belirtti.

Oktay, halen Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğinin iş hacminin en az yüzde 70'ini Lefke ilçesi taşınmazlarıyla ilgili işlemlerin oluşturduğunu, tüm taleplere ve zamanın İçişleri Bakanının verdiği sözlere rağmen halen Lefke’nin kendi Kaza Tapu Amirliği bulunmadığını kaydetti.

Oktay şöyle devam etti:

“Öncelikli sorunlarımızdan bir diğeri de Cengiz Topel Hastanemizin II. Sınıf Hekimlik Hizmeti veren hastane düzeyine çıkarılmasıdır. Bu amaçla 2017 yılı içerisinde zamanın sağlık Bakanı ile Lefke STÖ birçok toplantı yapmış ve Cengiz Topel Hastanesi’nin 120 yatak kapasiteli ek inşaatı projesi hazırlanmış ve inşasına start verme aşamasına gelinmişti.

O gün bugündür hastanemize tek çivi çakılmamıştır. Şimdi de verilen beyanatlarda Güzelyurt Hastanesinin ileriki bir tarihte tamamlanacağından ve anılan hastaneden Güzelyurt ve Lefke halkının yararlanacağından söz edilmektedir. Buna ek olarak da Cengiz Topel Hastanesi’nin, Güzelyurt Hastanesinin hizmete açılması sonrasında Yaşlı Bakım Evine dönüştürüleceği de dillendirilmektedir… Cengiz Topel Hastanesi’nin diğer ilçe hastaneleriyle eş zamanlı olarak inşaatlarının tamamlanıp yeniden hizmete açılması için hiç zaman kaybetmeden hazırlanan proje hayata geçirilmelidir… Bunlar, sorunlarımızın bir kısmıdır. Bu sorunların çözümü için kaybedilecek tek bir dakikaya tahammülümüz yoktur."

Lefke Kaymakamının UBP kurultayı sonrasında atanacağı, o zamana kadar Lefke İlçesi’ne Merkez Kaymakamı'nın vekalet edeceği konusunda duyumlar aldıklarını da savunan Oktay, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti. 

Oktay, "Lefke halkını ciddiye almayan bedelini öder. Hükümet edenler, artık Lefke’yi gerçek bir ilçe yapmak için hiç zaman kaybetmeyin. Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu olarak bu konularda mücadelemizi başlatacağız ve taleplerimiz gerçekleşinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

 

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