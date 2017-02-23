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"İlişki Sözleşmesi" şart..
"İlişki Sözleşmesi" şart..
Sosyal Medya Fenomeni DJ Haşim Volkan "İlişki Sözleşmesi şart" dedi ve kırıp geçirdi.
23 Şubat 2017 Perşembe 11:07
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.