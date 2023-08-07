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İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek

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İskoçya’da bulunan Aberdeen Üniversitesi öğrencilerinden Anastatia Mayers ve annesi Keisha Schahaff uzaya gidecek ilk anne ve kız olacak.
İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek

Mayers ve Schahaff, Virgin Galactic'in ikinci ticari uçuşuna katılmak için yapılan bir çekilişi kazandı.

Anne ve kız, ayrıca uzaya gidecek ilk Karayipli kişiler olarak da tarihe geçecek.

Schahaff’ın çekiliş hikayesi, kızının vize sorunu çözmek için Antigua'dan Londra'ya giden bir Virgin Atlantic uçuşundayken bir ilan görmesiyle başladı.

Virgin şirketler grubunun kurucusu Sir Richard Branson’ın bahçesinden kendilerine seslendiğini belirten Schahaff, müjdeli haberi nasıl aldığını “Tüm ekip evime hücum etti ve 'siz kazandınız, uzaya gidiyorsunuz' dedi” sözleriyle anlatıyor.

 

 

    Mayers, Karayipler'den İskoçya'da okumak için gitme kararının uzaya yolculuk fırsatını doğurduğunu söylüyor.

    18 yaşındaki genç, "Eğer tesadüfen Aberdeen Üniversitesini seçmemiş olsaydım ve vizemi almak için uğraşmasaydım, uzaya gitme şansımız da olmazdı" diyor.

    Felsefe ve fizik okuyan ikinci sınıf öğrencisi, İskoçya'da okumaya gelmenin hayatındaki en büyük kararlardan biri olduğunu söylüyor, ancak "muhteşem şeylerin gerçekleşmesine yol açtığını" belirtiyor.

    Mayers uzaya gidecek en genç ikinci kişi olacak.

    Amacının dünyanın kendileri için belirlediği tüm engelleri kırmak olduğunu belirten Mayers, “Rüyanız sizin rüyanızdır ve kim ne derse desin bunu gerçekleştirebilirsiniz” diyor.

    Anne ve kız, uzay yolculuğuna Perşembe günü ABD’nin New Mexico eyaletinden kalkacak araçla başlayacak.

    Galactic 02 adlı misyon, Amerikan uzay şirketi tarafından düzenlenen ikinci ticari uzay uçuşu.

    Uçuş için ilan edilen fiyat 450 bin dolardı.

    Galactic 01 misyonu Haziran ayında gerçekleşti. 279.000 fit (85 km) yüksekliğe ulaştı. İkinci misyonun da aynı rotayı takip edeceği düşünülüyor.

    Uzay turizmi nedir?

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) göre bir uçuş uzayın sınırı olarak kabul edilen 80 kilometreyi aştığında uzay turizmi olarak sınıflandırılıyor.

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