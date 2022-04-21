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İlkokul Öğrencileri, Lefke Belediye Başkanı Kaya'yı Ziyaret Etti

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İlkokul Öğrencileri, Lefke Belediye Başkanı Kaya'yı Ziyaret Etti
İlkokul Öğrencileri, Lefke Belediye Başkanı Kaya'yı Ziyaret Etti

 İlkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Yeşilyurt İlkokulu ve Lefke İstiklal İlkokulu’ndan bir grup öğrenci ve öğretmen, Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı makamında ziyaret etti. Öğrenciler belediye başkanı koltuğuna oturarak Lefke için neler yapabileceklerini anlattı.

Öte yandan Lefke Belediyesi’ni temsilen 2 öğrenci ile Meclis üyesi, kardeş belediye Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin davetlisi olarak 23 Nisan etkinliklerine katılmak üzere Eskişehir’e gitti.

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