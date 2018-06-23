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İnce'den son mitinginde 'seferberlik' çağrısı

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Yarın 05:00'te sandık başında olacaksınız, hatta geceden gidin!
İnce'den son mitinginde 'seferberlik' çağrısı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri öncesinde son mitingini İstanbul Maltepe'de gerçekleştirdi. Yüz binlerce kişinin katıldığı ve çok sayıda kişinin de yer kalmaması sebebiyle alan dışında kaldığı mitingte konuşan İnce, sözlerine "Yarın bambaşka bir Türkiye olacak" diye başladı. 

Seçmenlerine çağrıda bulunan İnce, 36 saatliğine 'seferberlik' ilan etti ve "Eve gidin şimdi, biraz dinlenin. Yarın sabah 05:00'te sandıkta olacaksınız. Hatta sağlık sorununuz yoksa akşamdan okul bahçelerine gidin. Hastalanmayacaksınız, acıkmayacaksınız, susamayacaksınız. Sandık başlarından ayrılmayacaksınız, tuvalete gitmeyeceksiniz. Bir gün oruç tutun, bir şey olmaz. Ve ıslak imzalı tutanakları aldıktan sonra, seçim kurullarının önüne gideceksiniz" dedi. 

24 Haziran sabahı kendisinin oyunu Yalova'da kullanacağını belirten İnce, daha sonrasında Ankara'ya geçeceğini ve gün boyunca Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde olacağını da sözlerine ekledi. 

"Yarın bambaşka bir Türkiye olacak"

İnce'nin İstanbul Maltepe'de yaptığı ve 5 milyon kişinin katıldığını söylediği son seçim mitinginde yaptığı konuşmanın öne çıkan bölümleri şöyle: 

-Yarın bambaşka bir Türkiye olacak. Yarın ayrımcılığa son vereceğiz. Yarın devletin parasını savuranlara son vereceğiz. 107. miting ve şafak 1.

-Ne diyordu Yahya Kemal: Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul diyordu. Aziz İstanbul sana Maltepe'den bir sahneden baktım, öyle güzel gözüküyorsun ki. Dostlara güven veriyorsun, gelincik tarlası gibisin İstanbul. İzmir'de, Ankara'da muhteşemdin ama İstanbul'da 5 milyonsun. 

Nazım Hikmet'ten: Ne ölümden korkmak ayıp ne de düşünmek ölümü

-Yahya Kemal, Necip Fazıl, Nazım Hikmet bizim. Hepsi bizim değerimiz. Ne diyor Necip Fazıl, "Ay ve Güneş ezelden İstanbulludur." Ne diyor Nazım Hikmet, "Yedi tepeli şehrimde bıraktım goncagülümü, ne ölümden korkmak ayıp ne de düşünmek ölümü."

 

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